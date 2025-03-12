12 Mart 1921 İstiklal Marşı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilerek Türk milletinin bağımsızlık mücadelesini ve vatan sevgisini en güçlü şekilde yansıtan milli marş olarak ilan edildi. 104 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi marşı olarak okunan İstiklal Marşı, sadece bir şiir değil, aynı zamanda bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen büyük mücadelenin sesi olmuştur.

12 Mart 1921 İstiklal Yolu ; İstiklal Marşı’nın Yazılış Süreci

Kurtuluş Savaşı’nın en çetin günlerinde, Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve kahramanlık azmini anlatan bir milli marş yazılması için Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 1920 yılında bir yarışma düzenlendi. Yarışmaya 724 şiir katıldı ancak hiçbiri istenilen etkiyi yaratmadı.

Dönemin Milli Eğitim Bakanı Hamdullah Suphi Tanrıöver’in ısrarı üzerine Mehmet Akif Ersoy, ödülü kabul etmemek şartıyla şiirini yazdı. Taceddin Dergahı’nda büyük bir iman ve coşkuyla kaleme aldığı İstiklal Marşı, Meclis’te okunduğunda vekiller tarafından ayakta alkışlandı ve 12 Mart 1921’de resmen kabul edildi. Böylece Türk Milleti Tarihinin en şerefli parçalarından birini bu şekilde tamamladı.

İstiklal Marşı’nın Anlamı ve Önemi

İstiklal Marşı, Türk milletinin bağımsızlığa olan sarsılmaz inancını, vatan sevgisini ve özgürlük ruhunu ölümsüzleştiren bir eserdir. Mehmet Akif Ersoy, marşın anlamını şu sözlerle özetlemiştir:

“Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın!”

Bu söz, Kurtuluş Savaşı’nın ne kadar zor şartlar altında verildiğini ve Türk milletinin bir daha böyle bir mücadeleye mecbur kalmamasını temenni etmektedir.

İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy

İstiklal Marşı’nı, yalnızca milli bir görev bilinciyle yazan Mehmet Akif Ersoy, marş için verilen para ödülünü kabul etmemiş ve bunu hayır kurumlarına bağışlamıştır. Kendisini “Milletin sesi” olarak gören büyük şair, hayatı boyunca millî değerlere ve bağımsızlık ruhuna bağlı kalmıştır.

İstiklal Marşı 104 Yıldır Türk Milletinin Marşı

104 yıldır Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık sembolü olan İstiklal Marşı, her yaştan Türk vatandaşının ezbere bildiği, coşkuyla söylediği ve milli bir miras olarak sahip çıktığı bir eserdir. Bugün, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde, bağımsızlık uğruna canını veren şehitlerimizi ve Mehmet Akif Ersoy’u rahmet ve minnetle anıyoruz.