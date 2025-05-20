Donald Trump’tan Netanyahu’ya uyarı

ABD merkezli Axios’un Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı habere göre Başkan Trump son iki haftadır İsrail yönetimine Gazze’ye insani yardım geçişlerinin yeniden açılması yönünde yoğun baskı uyguluyor. İsrail’in 1 Mart’tan bu yana tamamen kapattığı geçiş noktalarının açılması konusunda Trump’ın, özellikle “açlık çeken çocukların ve bebeklerin görüntüleri” karşısında “çok üzüldüğü” ve Netanyahu’dan kapıların açılmasını istediği aktarıldı.

Gazze’ye 11 haftadır yardım giremiyordu

Pazartesi günü İsrail ilk kez 11 haftalık aradan sonra Gazze’ye sadece 5 yardım tırının girişine izin verdi. Ancak Birleşmiş Milletler yetkilileri, bunun son derece yetersiz olduğunu vurguladı. Salı günü ise İsrail’in 100 ek yardım tırına daha izin verdiği belirtildi. Buna karşın, BM yetkilileri mevcut kriz seviyesinin çok daha fazla yardımı gerektirdiğini ve sürecin acilen hızlandırılması gerektiğini ifade etti.

“Savaş bitmeli, yeniden inşa başlamalı”

Bir Beyaz Saray yetkilisi, “Başkan Gazze’de olup bitenlerden dolayı oldukça öfkeli. Savaşın sona ermesini, rehinelerin serbest bırakılmasını, yardımın ulaşmasını ve Gazze’nin yeniden inşasının başlamasını istiyor” dedi. Aynı yetkili, Trump’ın “Ortadoğu’da barış ve refahın gerçek bir fırsatını” gördüğünü, ancak Gazze savaşının bunun önünde engel teşkil ettiğini belirtti.

“Bağlantısız kalmayacağız”

Başka bir yetkili, sürecin “uzadıkça uzamasından” Beyaz Saray’da ciddi rahatsızlık duyulduğunu, geçen hafta ABD-İsrail vatandaşı asker Edan Alexander’ın serbest bırakılmasıyla sonuçlanan gizli arka kanal diplomasisinin bu rahatsızlığın sonucu olduğunu aktardı.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt ise Trump’ın çatışmaları sonlandırmak için “fazlasıyla çaba sarf ettiğini” söyledi. Leavitt, “Başkan hem İsrail-Gazze çatışması hem de Rusya-Ukrayna savaşı için mümkün olan en hızlı çözümleri üretmeye çalışıyor” dedi.

Netanyahu’dan yanıt: Trump baskı yapmıyor

Öte yandan bir İsrailli yetkili, Netanyahu’nun Trump’tan doğrudan bir baskı hissetmediğini iddia etti. Aynı yetkili, “Başkan bir rehine anlaşması ve ateşkes istiyorsa, her iki tarafa da daha fazla baskı yapması gerekir” ifadesini kullandı.