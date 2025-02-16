Netanyahu, Marco Rubio ile görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından İsrail ve ABD’nin Gazze konusunda ortak bir strateji geliştirdiğini duyurdu.

Netanyahu’dan Trump’a övgü

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu “cesur vizyonu” övdü ve Rubio ile bu planı gerçeğe dönüştürmenin yollarını tartıştıklarını belirtti.

Ancak Trump’ın Gazze’yi ABD’nin kontrolüne alma ve bölge halkını yeniden yerleştirme planı, Filistinliler ve Arap ülkeleri tarafından kesin bir dille reddedildi. Rubio, planın “şok edici ve şaşırtıcı” olabileceğini kabul etti, ancak Trump’ın “geçmişteki başarısız yaklaşımlardan farklı ve cesur bir çözüm sunduğunu” savundu.

Netanyahu ve Rubio, ortak hedeflerini şu şekilde sıraladı:

Hamas’ın yönetim gücünü tamamen ortadan kaldırmak,

İran’ın nükleer silah edinmesini engellemek,

Beşar Esad sonrası Suriye’deki gelişmeleri yakından takip etmek.

Netanyahu ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi’ni (UCM) İsrail’e karşı “hukuki savaş yürütmekle” suçladı. İsrail’in savaş suçları işlediği iddiasıyla hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM’yi “İsrail’e iftira atmakla” suçladı ve ABD’nin UCM’ye karşı yaptırımlar uygulamasına teşekkür etti.

ABD İsrail’e MK-84 bombaları gönderdi

Rubio’nun ziyareti sırasında, ABD’den İsrail’e yeni bir silah sevkiyatı yapıldı. Trump’ın, selefi Joe Biden’ın uyguladığı mühimmat ihracat yasağını kaldırmasının ardından ABD yapımı MK-84 bombaları İsrail’e ulaştı.

İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz, bu sevkiyatın İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) için büyük bir stratejik avantaj sağladığını söyledi. 2.000 kiloluk MK-84 bombaları, geniş bir patlama alanına sahip olup, beton ve metal yapıları tamamen yok edebilecek güce sahip.

Biden yönetimi, Hamas’ın 7 Ekim 2023’te İsrail’e gerçekleştirdiği saldırının ardından binlerce MK-84 bombasını İsrail’e göndermişti. Ancak daha sonra bu tür ağır bombaların Gazze’de siviller üzerinde yıkıcı etkisi olacağı endişesiyle yeni sevkiyatları durdurmuştu. Trump yönetimi ise bu engeli kaldırarak İsrail’e yeni bir mühimmat sevkiyatı yapılmasını sağladı.

Bu gelişme, İsrail ve ABD arasındaki askeri iş birliğinin devam ettiğini gösterirken, Gazze’deki kırılgan ateşkesin geleceğine dair endişeleri de artırıyor. Cumartesi günü yapılan rehine takası süreci büyük bir krize rağmen gerçekleşti, ancak ateşkesin sürdürülebilirliği hâlâ belirsizliğini koruyor.

