ABD’de terör eylemi

ABD’nin başkenti Washington’da Beyaz Saray yakınlarında görev yapan iki Ulusal Muhafızın silahlı saldırıya uğraması ülkeyi alarma geçirdi. Saldırı sonrası Beyaz Saray güvenlik gerekçesiyle giriş ve çıkışlara kapatılırken, FBI Direktörü Kash Patel iki askerin durumunun kritik olduğunu bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyı “iğrenç”, “nefret dolu” ve “terör eylemi” olarak nitelendirerek şüphelinin Afganistan’dan 2021 yılında ABD’ye gelen bir göçmen olduğunu açıkladı. Olay sırasında yakalanan saldırganın 29 yaşındaki Afgan mülteci Rahmanullah Lakanwal olduğu belirtildi.

Trump: Bu ulusumuza karşı işlenmiş bir suçtur

Trump, saldırıya ilişkin yayınladığı video mesajında iki Ulusal Muhafız askerinin hedef alınmasını “iğrenç bir saldırı” olarak tanımladı. Saldırıyı bir “terör saldırısı” olarak değerlendirdiklerini söyleyen Trump, “Bu, tüm ulusumuza ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bu gece tüm Amerikalıların kalbi, Batı Virginia Ulusal Muhafızları’nın bu iki üyesi ve aileleriyle birliktedir” ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, saldırganın 2021 yılının eylül ayında Afganistan’dan ABD’ye gelen bir göçmen olduğunu belirterek Biden yönetiminin göç politikalarını sert sözlerle eleştirdi.

Saldırgan Afgan uyruklu çıktı

CNN International’ın üç kolluk kuvveti yetkilisine dayandırdığı bilgiye göre saldırganın 29 yaşındaki Afgan mülteci Rahmanullah Lakanwal olduğu açıklandı. Trump da akşam yayınladığı video mesajında bu bilgiyi doğrulayarak, “Elimizdeki en güncel bilgilere dayanarak, İç Güvenlik Bakanlığı’nın, gözaltındaki şüphelinin ülkemize Afganistan’dan -dünyanın cehennem çukuru- giren bir yabancı olduğunu doğruladığını bildirebilirim” dedi.

Şüphelinin 2024 yılında sığınma başvurusunda bulunduğu, bu talebin Trump yönetimi tarafından nisan 2025’te kabul edildiği bildirildi.

USCIS Afgan başvurularını askıya aldı

Saldırının ardından ABD Vatandaşlık ve Göçmenlik Hizmetleri (USCIS), Afgan uyruklu kişilerin tüm göçmenlik başvurularının askıya alındığını açıkladı. Açıklamada, “Afgan vatandaşlarıyla ilgili tüm göçmenlik başvurularının işleme alınması, güvenlik ve güvenlik soruşturması protokollerinin yeniden gözden geçirilmesine kadar süresiz olarak durdurulmuştur” ifadelerine yer verildi. USCIS, ülke güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Trump: Afgan göçmenlerin yeniden incelenmesi gerekiyor

Trump, Biden yönetiminin Afganistan’dan ülkeye kabul ettiği kişilerin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, “Biden döneminde Afganistan’dan ülkemize giren her bir yabancıyı yeniden incelemeli ve ülkemize ait olmayan veya ülkemize fayda sağlamayan herkesin, hangi ülkeden gelirse gelsin, sınır dışı edilmesi için gerekli tüm önlemleri almalıyız” dedi.

Trump ayrıca, “Amerika terör karşısında asla boyun eğmeyecek ve teslim olmayacaktır” diyerek Pentagon’a Washington’a 500 ek Ulusal Muhafız sevk edilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

Polis: İki askerin durumu kritik

Washington Polis Departmanı, yerel saatle 14.15 sularında Beyaz Saray’a yakın bölgede görev yapan iki Ulusal Muhafızın vurulduğunu ve şüphelinin yakalandığını açıkladı. FBI Direktörü Kash Patel, saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında iki askerin durumunun kritik olduğunu belirtti.

