Hong Kong’da bilanço ağırlaşıyor: 55 ölü

Hong Kong’un Tai Po bölgesindeki Wang Fuk Court isimli büyük konut kompleksinde çarşamba günü başlayan yangın, kentin son yıllardaki en ölümcül felaketine dönüştü. Yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, biri itfaiyeci olmak üzere 51 kişi olay yerinde ölü bulundu; hastaneye kaldırılan dört kişinin daha yaşamını yitirmesiyle can kaybı 55’e yükseldi. 70’ten fazla kişinin yaralandığı yangında çok sayıda kurbanın yanık ve duman inhalasyonu nedeniyle tedavi gördüğü bildirildi. Yangın, ikinci gününde hâlâ tamamen kontrol altına alınamazken, binlerce kişinin yaşadığı sekiz blokluk kompleksin yedi binasında hasar meydana geldi.

Hong Kong’da alevler iki gün sürdü

Yangının 32 katlı bir kulenin dış iskelesinde başladığı, bambu iskele ve inşaat ağları boyunca hızla diğer binalara yayıldığı aktarıldı. Rüzgârın şiddetinin alevleri daha da büyüttüğü, itfaiyenin merdiven araçlarıyla yukarıdan su sıkarak müdahale ettiği ancak koşulların son derece zorlu olduğu belirtildi.

Konut kompleksinde yaklaşık 4.800 kişinin yaşadığı, binaların 1980’lerde inşa edildiği ve büyük bir renovasyonun sürdüğü açıklandı.

Sığınaklarda bekleyen yüzlerce kişi kayıplarını arıyor

Yangın sırasında yüzlerce kişi saatlerce sığınaklarda kaldı. Eşinden haber alamayan Lawrence Lee, “Daireyi terk ettiğinde koridor tamamen dumanla ve karanlıkla doluydu, geri dönmek zorunda kaldı” dedi.

Komşular Winter ve Sandy Chung ise tahliye sırasında kıvılcımların havada uçuştuğunu anlattı: “Güvendeyiz ama evimiz aklımızdan çıkmıyor. Bütün gece uyuyamadım.”

Üç şirket yöneticisi gözaltında: İhmal şüphesi

Polis, olayla ilgili olarak bir inşaat şirketinin iki direktörü ve bir mühendislik danışmanını adam öldürme şüphesiyle gözaltına aldı.

Kıdemli polis amiri Eileen Chung, “Şirketin ağır ihmalde bulunduğuna inanmak için ciddi nedenlerimiz var” açıklamasını yaptı.

Soruşturma kapsamında Prestige Construction & Engineering Company ofislerinde arama yapıldı; çok sayıda belgeye el konuldu.

Alevlerin hızla yayılmasına uygun olmayan malzemeler neden oldu

Yetkililer, binaların dış cephelerinde kullanılan bazı malzemelerin yangın direnci standartlarına uymadığını ve bu nedenle alevlerin alışılmadık derecede hızlı yayıldığını açıkladı.

Ayrıca, etkilenmeyen tek kuledeki her katta asansör holü yakınındaki pencerelere strafor yapıştırıldığı, bu malzemenin yüksek derecede yanıcı olduğu tespit edildi. Güvenlik Bakanı Chris Tang, yapı malzemeleriyle ilgili incelemelerin süreceğini belirtti.

900 kişi tahliye edildi, yüzlerce kişiyle iletişim kaybedildi

Gece boyunca yaklaşık 900 kişi geçici barınaklara taşındı. Hong Kong lideri John Lee, gece yarısı yaptığı açıklamada 279 kişiyle iletişimin kaybedildiğini söyledi.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’den taziye mesajı

Xi Jinping, hayatını kaybeden itfaiyeci için başsağlığı mesajı gönderirken, kurban yakınlarına taziye dileklerini iletti. Yangın, Hong Kong’un son on yıllardaki en ölümcül yangını olarak kayıtlara geçti.