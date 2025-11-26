Böcek Ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 4 kişi serbest

Fatih’te bir otelde konaklayan Böcek ailesinin zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirmesine ilişkin yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Gıda sektöründe çalışan 4 şüpheli, savcılığın talebi üzerine tutuklu bulundukları cezaevinden tahliye edildi. Savcılık, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan mütalaada aile fertlerinin ölüm nedeninin gıda zehirlenmesi olmadığının açıkça belirtilmesi üzerine tutukluluk halinin orantısız hale geldiğini bildirdi.

“Ölüm nedeni böcek ilacı, illiyet bağı yok”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sulh ceza hakimliğine gönderilen yazıda, Adli Tıp Kurumu mütalaasında anne Çiğdem Böcek, baba Servet Böcek ve çocukların ölümünün, kaldıkları otelde böcekleri öldürmek amacıyla uygulanan ilaca bağlı zehirlenme sonucu meydana geldiğinin anlaşıldığı aktarıldı.

Yazıda, kokoreççi E.E., kafe işletmecisi F.M.O., lokumcu F.T. ve midyeci Y.D.’nin gıda sektöründe faaliyet göstermeleri nedeniyle şüpheli olarak soruşturma kapsamında yer aldıkları, ancak eylemleri ile ölümler arasında herhangi bir illiyet bağının bulunmadığının tespit edildiği vurgulandı. Bu nedenle tutukluluğun “orantılılık ilkesine aykırı” olduğu ifade edildi.

Sulh ceza hakimliği tahliyeye karar verdi

Savcılığın değerlendirmesi doğrultusunda nöbetçi sulh ceza hakimliği, dört şüphelinin tahliyesine hükmetti. Böylece soruşturma sürecinde tutuklu bulunan isimler serbest bırakıldı.

Neler yaşanmıştı?

Almanya’dan Türkiye’ye gelen Böcek ailesi, 12 Kasım sabahı fenalaşarak hastaneye başvurmuş ve tedavilerinin ardından otele dönmüştü. Aile, gece saatlerinde tekrar rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırılmış; iki çocuk aynı gün, anne 14 Kasım’da, baba ise 17 Kasım’da hayatını kaybetmişti. Aynı otelde kalan iki turist de benzer şikâyetlerle tedavi altına alınmıştı.

Olay sonrası polis ekiplerinin incelemeleri sonucunda otel mühürlenmiş, Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu tarafından hazırlanan mütalaa dosyaya girmişti. Mütalaada, ölümlerin gıda zehirlenmesinden kaynaklanmadığı, aile fertlerinin böcek ilacı kaynaklı zehirlenme sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

