Trump: Ukrayna konusunda anlaşma artık çok yakın

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın sona erdirilmesine yönelik diplomatik temaslar hız kazanırken, ABD Başkanı Donald Trump’tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Washington’ın Kiev’e sunduğu 28 maddelik barış planının ardından konuşan Trump, tarafların anlaşmaya yakın olduğuna inandığını söyledi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ise bu ay ABD’ye giderek barış planının son aşamalarını Trump’la görüşmeye hazırlanıyor.

Barış planında kritik eşik

Trump yönetimi tarafından hazırlanan ve Kiev’e iletilen 28 maddelik plan, savaşın durdurulması için yeni bir çerçeve öneriyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, söz konusu taslağın istişare edilmeye uygun olduğunu belirterek, bunun “nihai barışçıl çözüm için temel” olabileceğini dile getirdi.

Kiev: Milli çıkarlara bağlı kalacağız

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ABD’nin geliştirdiği plan üzerinde çalıştıklarını söyleyerek, ülkesinin milli çıkarlarından taviz verilmeyeceğini vurguladı. Kiev’den yapılan açıklamada, Zelenski’nin ay içinde en uygun tarihte ABD’ye giderek Trump’la sürecin son adımlarını ele alacağı bildirildi.

