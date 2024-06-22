Gazze’de Kızıl Haç ofisinin yakınında 22 kişi öldü

Uluslararası Kızıl Haç Komitesi, Gazze’deki ofislerinin, yerleşkenin çevresine sığınan 22 kişinin ölümüne yol açan bombardıman nedeniyle hasar gördüğünü söyledi.

Kızıl Haç ofisinin yakınına bomba düştü

ICRC’den yapılan açıklamada, “Ağır kalibreli mermiler Cuma günü öğleden sonra Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nin ofis ve konutlarının birkaç metre yakınına düştü” denildi.

Sivillere ve insani tesislere zarar gelmemesi için tüm tarafların önlem alma yükümlülüğünün bulunduğunu sözlerine ekledi.

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden bir sözcü BBC’ye yaptığı açıklamada, ilk araştırmaların bölgede bir saldırı düzenlediğine dair “hiçbir belirti” bulunmadığını gösterdiğini ancak olayın “incelenmekte” olduğunu ekledi.

ICRC, “Olay, aralarında birçok Filistinli meslektaşımızın da bulunduğu, çadırlarda yaşayan yüzlerce yerinden edilmiş sivilin çevrelediği ICRC ofisinin yapısına zarar verdi.” dedi.

“Bu olay, yakınlardaki Kızıl Haç Sahra Hastanesi’nde kitlesel bir yaralı akınına neden oldu; hastanede 22 kişi öldü ve 45 kişi yaralandı ve ek kayıplar da rapor edildi.”

Guterres, her iki tarafı da giderek daha savaş yanlısı söylemlerle suçladı ve dünyanın Lübnan’ın “başka bir Gazze” olmasını göze alamayacağını söyleyerek gerilimin derhal düşürülmesi çağrısında bulundu.

Geçtiğimiz aylarda İsrail ile Hizbullah arasında bir dizi misilleme amaçlı sınır ötesi saldırıya tanık olduk. İran destekli grup, Gazze’deki müttefiki Hamas’ı desteklemek için İsrail’le savaştığını söylüyor.

ICRC, “ciddi güvenlik olayının” son günlerde yaşanan birkaç olaydan biri olduğunu söyledi.

Açıklamada, “İnsani yardım çalışanlarının ve sivillerin hayatını riske atan bu olayları kınıyoruz.” ifadelerine yer verildi.

Gazze’de Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığı farklı rakamlar vererek, İsrail’i suçladığı bombardımanda 25 kişinin öldüğünü ve 50 kişinin yaralandığını söyledi.

İsrail ordusu, 7 Ekim’de İsrail’in güneyine düzenlenen ve çoğu sivil olmak üzere yaklaşık 1.200 kişinin öldürüldüğü ve 251 kişinin de rehin alındığı benzeri görülmemiş saldırıya yanıt olarak Filistin silahlı grubunu yok etmek için bir kampanya başlattı.

Bölgenin Hamas yönetimindeki sağlık bakanlığına göre, o tarihten bu yana Gazze’de 37.390’dan fazla insan öldürüldü. Rakamlarda siviller ve savaşçılar arasında ayrım yapılmıyor ancak Nisan sonu itibarıyla ölenler arasında 14.680 çocuk, kadın ve yaşlının tespit edildiği bildirildi.

Başka bir gelişmede, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail ile Lübnan İslamcı hareketi Hizbullah arasındaki düşmanlığın giderek artmasının bölge ve ötesi için bir felaketi tetikleme riski taşıdığı konusunda uyardı.



İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD’ye seslendi. Netanyahu, silah ve mühimmat sevkiyatına yönelik engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

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