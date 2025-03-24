Saraçhane Gözaltı operasyonları kapsamında, İstanbul’da düzenlenen ev baskınlarında gazeteciler ve siyasi parti üyeleri gözaltına alındı. Bu gelişmeler, basın özgürlüğü ve demokratik haklar konusunda endişeleri artırdı.

İstanbul’da, Saraçhane operasyonları çerçevesinde bu sabah erken saatlerde birçok eve polis baskınları düzenlendi. Bu baskınlarda, aralarında tanınmış gazetecilerin ve siyasi parti yöneticilerinin de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Saraçhane Gözaltı Rüzgarı Medyaya Sıçradı

Gözaltına alınan gazeteciler arasında foto muhabiri Bülent Kılıç, gazeteci Zeynep Kuray, AFP foto muhabiri Yasin Akgül, NOW TV muhabiri Ali Onur Tosun ve İBB foto muhabiri Kurtuluş Arı bulunuyor. Bu isimlerin Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüğü bildirildi.

Ayrıca, siyasi parti üyeleri de operasyonların hedefi oldu. Türkiye Komünist Partisi (TKP) İstanbul İl Başkanı Ahmet Dincel ve Parti Meclisi üyesi Arda Hacıyusufoğlu ile üç parti üyesi gözaltına alındı. SOL Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Deniz Demirdöğen de gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Gözaltıların, “2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na aykırı hareket edildiği” gerekçesiyle gerçekleştirildiği öğrenildi. Bu durum, basın özgürlüğü ve demokratik hakların kullanımı konusunda ciddi endişelere yol açtı.