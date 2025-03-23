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Hamas’ın en üst düzey siyasi lideri Salah el-Bardaweel öldürüldü

İsrail’in Han Yunus’a düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın en yetkili siyasi ismi Salah el-Bardaweel ve eşi yaşamını yitirdi. Gazze’de ölü sayısı 50 bini aştı, ateşkes fiilen sona erdi.

NationalTurk FR23/03/2025
157 Bir dakikadan az
İsrail’in Han Yunus’a düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın en yetkili siyasi ismi Salah el-Bardaweel ve eşi yaşamını yitirdi.
İsrail’in Han Yunus’a düzenlediği hava saldırısında Hamas’ın en yetkili siyasi ismi Salah el-Bardaweel ve eşi yaşamını yitirdi.
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İsrail ordusunun Gazze‘nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında, Hamas’ın en üst düzey siyasi liderlerinden Salah el-Bardaweel ve eşi hayatını kaybetti. Hamas yetkililerinin BBC’ye verdiği bilgiye göre, çift saldırı sırasında çadırlarında namaz kılıyordu.

Salah el-Bardaweel öldü

Bardaweel, Hamas içinde en etkili siyasi figürlerden biri olarak biliniyor, 2021’de siyasi büroya yeniden seçilmişti. Yahya Sinwar ve Ravhi Muştaha’nın öldürülmesinin ardından Hamas içinde en yüksek siyasi otorite olarak görülüyordu.

Gazze’deki sağlık kaynaklarına göre, savaşın başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini geçti. İsrail ise saldırılarını yoğunlaştırarak neredeyse iki aydır süren ateşkesi sonlandırdı.

Refah’ta da çatışmalar şiddetlendi. Tel el-Sultan bölgesine tahliye çağrısı yapılırken, tank ve helikopter destekli saldırılar gerçekleşti. Filistin Kızılayı, ambulans ekiplerinin kuşatıldığını ve yaralı sağlık çalışanlarının bulunduğunu açıkladı.

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NationalTurk FR23/03/2025
157 Bir dakikadan az
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