Air Canada uçağı Halifax’ta sorunlu iniş yaptı

Air Canada Express’e ait bir uçak, Nova Scotia’daki Halifax Stanfield Uluslararası Havalimanı’na inişi sırasında iniş takımı sorunu yaşadı. Cumartesi gecesi meydana gelen olayda, uçağın iniş sonrası terminale ulaşamadığı ve yolcuların otobüsle tahliye edildiği bildirildi. Olayda yaralanan olmadığı açıklandı.

Alevler ve duman yolcuları endişelendirdi

Flight AC2259, Newfoundland’daki St. John’s’tan hareket etmişti ve 73 yolcu taşıyordu. Uçak iniş sırasında bir süre pistte kaydı. Yolculardan Nikki Valentine, uçağın sol tarafında alevler gördüklerini ve camlardan duman geldiğini söyledi. “Uçak oldukça sarsıldı ve sol tarafta ateş ile duman gördük,” diyen Valentine, olayın korkutucu olduğunu belirtti.

Havalimanı 90 dakika kapalı kaldı

Halifax Uluslararası Havalimanı yetkilisi Tiffany Chase, olayın ardından havaalanının 90 dakika süreyle kapatıldığını açıkladı. Bu süre zarfında dört uçuş başka havaalanlarına yönlendirilirken, bazı uçuşlar da iptal edildi veya ertelendi.

Uçağın incelenmesi devam ediyor

Olayın ardından Kanada Ulaşım Güvenliği Kurulu, inceleme yapmak üzere bir ekip görevlendirdi. Yetkililer, iniş takımı sorununa neyin sebep olduğunu henüz belirleyemediklerini ve soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.

Air Canada’dan yapılan açıklamada, yolcuların güvende olduğu ve olayın nedenini belirlemek için yetkililerle iş birliği içinde oldukları belirtildi. Ayrıca yolcuların eşyalarının, uçak inceleme tamamlandıktan sonra iade edileceği açıklandı.

Güney Kore’de benzer ancak ölümcül bir olay

Bu olay, Güney Kore’deki daha ciddi bir kazayı hatırlattı. Aynı hafta içinde Jeju Air’e ait bir uçak, iniş takımı arızası nedeniyle Muan Uluslararası Havalimanı’nda düşmüş ve 179 kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Halifax’taki olayda yaralanma olmaması teselli kaynağı oldu.



179 kişinin hayatını kaybettiği Jeju Air kazası, ülkenin havacılık tarihindeki en büyük trajedi oldu. Uçağın iniş takımları açılmadı, soruşturma kuş çarpması ve teknik arızalar üzerinde yoğunlaşıyor.

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