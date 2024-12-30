Bulgaristan’da elektrik kesintisinden etkilenen hanelere 2 milyon leva destek

Bulgaristan Geçici Başbakanı Dimitar Glavchev, 2024 yılının son Bakanlar Kurulu toplantısında, ülkenin son dönemde yaşadığı elektrik kesintileriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Glavchev, bu kesintilerden etkilenen vatandaşlar için 2 milyon leva destek ayrıldığını duyurdu.

Bulgaristan’da 20.000’den fazla haneye destek

Başbakan Glavchev, “Elektrik kesintisinden etkilenen vatandaşlara, söz verdiğimiz gibi 2 milyon leva tahsis edeceğiz. Bu yardımdan 20.000’den fazla hane yararlanacak. Bunu, devletin var olduğunu göstermek için yapıyoruz.” ifadelerini kullandı. Glavchev, bu desteğin, enerji dağıtım şirketlerinin ödemesi gereken cezalarla hiçbir bağlantısının olmadığını da özellikle belirtti.

Enerji dağıtım şirketlerine denetim

Elektrik kesintileriyle ilgili sorumluluğu bulunan enerji dağıtım şirketlerinin cezalara tabi tutulacağını hatırlatan Glavchev, bu şirketlerin tüm yatırım programlarının sıkı bir denetime tabi olacağını vurguladı.

“Devlet, kayıtsız kalamaz”

Glavchev, açıklamasında geçici bir hükümet olmalarına rağmen vatandaşların yaşadığı sorunlara kayıtsız kalamayacaklarını belirterek, “Devletin vatandaşına destek verdiğini hissettirmek için buradayız” dedi.

Hükümetin bu adımı, enerji sektöründe yaşanan sorunların çözümüne yönelik önemli bir destek olarak yorumlanırken, kesintilerden etkilenen aileler için bir nefes olacak. Enerji dağıtım şirketlerine yönelik cezai yaptırımların ve denetimlerin nasıl uygulanacağı ise önümüzdeki süreçte netleşecek.

BNT’nin araştırmasına göre, Bulgaristan vatandaşları Noel hediyeleri için 25-150 avro ayırdı. En çok tercih edilen hediyeler giysi ve elektronik ürünler olurken, tatil harcamalarının yüzde 59’u seyahate ayrıldı.

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