Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Güney Kore’de 3 Aralık’ta ilan edilen tartışmalı sıkıyönetim kararı, ülkeyi siyasi bir krizin eşiğine getirmişti. Son olarak, Seul Batı Bölge Mahkemesi, Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında tutuklama emri çıkardı. Yonhap ajansının haberine göre, “ayaklanma” ve “görevi kötüye kullanma” suçlamaları kapsamında yürütülen soruşturmada mahkeme, Yoon’un tutuklanmasını onayladı.

Devlet Başkanlığı konutuna arama izni

Mahkeme, Yoon’un çağrılara yanıt vermemesi üzerine, başkanlık konutunda arama yapılması talebini de kabul etti. Yetkililerin, verilen emirleri bir hafta içinde uygulaması gerekiyor.

Soruşturmanın seyri

Yolsuzluk Soruşturma Ofisi (CIO), Emniyet Genel Müdürlüğü ve Savunma Bakanlığı tarafından yürütülen ortak soruşturmada, Yoon’un 18, 25 ve 29 Aralık tarihlerinde ifadeye çağrıldığı ancak bu çağrılara yanıt vermediği belirtildi. Avukatı Yun Gap-geun, CIO’nun “ayaklanma” suçlamasıyla soruşturma yürütme yetkisi bulunmadığını savunarak, karara yasal itirazda bulunacaklarını açıkladı.

3 Aralık’taki sıkıyönetim krizi

Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık gecesi televizyonda yaptığı açıklamayla, “muhalefetin devlet karşıtı faaliyetlere karıştığını” iddia ederek sıkıyönetim ilan etti. Ancak bu karar, Ulusal Meclis tarafından yapılan acil oturumda 190 milletvekilinin oyuyla kaldırıldı. Kararın Meclis tarafından iptal edilmesinin ardından Yoon, sıkıyönetimi sona erdirdiğini duyurdu.

Azil süreci

Sıkıyönetim ilanının ardından muhalefet, Devlet Başkanı Yoon’un azledilmesi için iki ayrı önerge sundu. İlk önerge nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için reddedilirken, ikinci önerge 14 Aralık’ta kabul edildi. Anayasa Mahkemesi’nin nihai kararı beklenirken Yoon görevinden geçici olarak uzaklaştırıldı ve yerine Başbakan Han Duck-soo vekalet etti. Ancak 27 Aralık’ta Başbakan Han da muhalefet tarafından azledildi ve bu görev Maliye Bakanı Choi Sang-mok’a devredildi.

Güney Kore tarihinde bir ilk

Görevdeki bir devlet başkanı için tutuklama emri çıkarılması, Güney Kore tarihinde ilk kez yaşanıyor. Bu durum, ülkedeki siyasi kriz ve kutuplaşmanın derinliğini gözler önüne seriyor. Yoon hakkında verilecek yargı kararları, yalnızca Güney Kore’nin iç siyaseti için değil, bölgesel ve uluslararası dengeler için de kritik önem taşıyor.

179 kişinin hayatını kaybettiği Jeju Air kazası, ülkenin havacılık tarihindeki en büyük trajedi oldu. Uçağın iniş takımları açılmadı, soruşturma kuş çarpması ve teknik arızalar üzerinde yoğunlaşıyor.

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