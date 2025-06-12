Hindistan’da korkunç uçak kazası

Uçakta 242 kişi bulunuyordu

Hindistan Hava Yolları (Air India) uçağı kalkıştan kısa süre sonra düştü. Londra’nın Gatwick havaalanına gitmek üzere sabah saatlerinde havalanan uçak 625 feete ulaştığında sinyal bağlantısı kesildi. Kalkıştan yaklaşık bir dakika sonra uçak, havaalanının hemen yakınında düştü. Uçakta 242 kişinin bulunduğu bildirildi. Uçakta 169 Hint, 53 İngiliz, 1 Kanadalı ve 7 Portekizli bulunduğu açıklandı.

İlk gelen bilgilere göre kurtulan yok

Boeing 787 model uçak Hindistan’ın Ahmedabad Havaaalanı yakınlarında bir yerleşim bölgesinde düşerken binalara da çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edilirken ilk gelen bilgilere göre uçaktan kurtulan olmadı. Uçağın düşüş anı bir cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülere göre uçak, havaalanına dönmeye çalışırken düştü.