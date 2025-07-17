Alaska Yarımadası, 7.3’le sarsıldı

Alaska Yarımadası’nda can kaybı yok

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), Alaska’nın güney kıyılarında 7.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS tarafından yapılan açıklamada, depremin yerel saatle 12.37’de ve 36 kilometre derinlikte meydana geldiği ifade edildi. Alaska’nın 87 kilometre güneyinde meydana gelen şiddetli depremin ardından yapılan tsunami uyarısı kaldırıldı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya hasar bildirilmedi.