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Trabzonspor’a şok üstüne şok

Trabzonspor, Azerbaycan ekibi Araz Nahçivan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybederken Onuachu ve Savic sakatlandı

NationalTurk NL17/07/2025
7 Bir dakikadan az
Trabzonspor, Azerbaycan ekibi Araz Nahçivan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybederken Onuachu ve Savic sakatlandı
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1 Trabzonspor bekleneni veremedi
1.1 Kocaelispor’dan beş gol

Trabzonspor bekleneni veremedi

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum’da sürdüren Trabzonspor, Azeri temsilcisi Araz Nahçivan ile oynadığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti. Araz Nahçivan, 37. dakikada Charles Boli ve 49’da Bakhtiyar Hasanalizada ile iki kez öne geçerken 42’de Batista Mendy ve 63’te Okay Yokuşlu skora dengeyi getirdi. 78’de Slavik Alxasov skoru belirledi: 2-3. Trabzonspor’da Paul Onuachu ve Stefan Savic’in maçta sakatlanması ise endişe yarattı.

Kocaelispor’dan beş gol

Bugün oynanan diğer hazırlık maçlarında Alanyaspor, Erzurumspor’u 2-0 mağlup etti. Süper Lig’in yeni ekibi Kocaelispor ise TFF 1. Lig’e düşen Adana Demirspor’u Barış Alıcı, Ahmet Sagat (2), Samet Yalçın ve Ryan Mendes’in golleriyle 5-0 yendi. Konyaspor da Çaykur Rizespor karşısında 2-1 kazanırken Başakşehir, Fortuna Düsseldorf’u 1-0’la geçti.

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NationalTurk NL17/07/2025
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