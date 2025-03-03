Almanya’da bir kez daha araba kalabalığa daldı

Almanya’nın Mannheim kentinde bir aracın hızla kalabalığa dalması sonucu büyük bir polis operasyonu başlatıldı. Yetkililer, şehir merkezindeki Paradeplatz bölgesinde meydana gelen olayın ardından halktan evlerinde kalmalarını ve bölgeden uzak durmalarını istedi.

Almanya’da yaşanan olayın detayları

Mannheim polisi tarafından yapılan açıklamaya göre, olay yerel saatle 12:15’te Paradeplatz bölgesinde meydana geldi. Görgü tanıkları, siyah bir SUV’nin yüksek hızla ilerleyerek birçok yayaya çarptığını bildirdi. İlk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Bölgedeki cadde ve sokaklar trafiğe kapatılırken, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Alman polisi, halka evlerinde kalmaları yönünde uyarı yaparak, şehir merkezinden uzak durmalarını istedi.

Geniş çaplı polis operasyonu başlatıldı

Olayın ardından Mannheim polisi geniş çaplı bir operasyon başlattı. Çok sayıda polis ekibi ve özel kuvvetler olay yerine sevk edilirken, hava desteği de sağlandı. Yetkililer, olayın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken, saldırı ihtimali de dahil olmak üzere tüm senaryoların değerlendirildiğini belirtti.

Yerel yetkililer, Katwarn uygulaması üzerinden acil durum bildirimi yayımlayarak halkı bilgilendirdi. Katwarn, Almanya’da yetkililer tarafından büyük acil durumlar ve tehditler hakkında bilgi vermek amacıyla kullanılan bir uyarı sistemi olarak biliniyor.

Halktan dikkatli olmaları istendi

Mannheim polisi, halkın paniğe kapılmaması ancak dikkatli olmaları gerektiğini belirtti. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve yeni gelişmelerin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.

Olayın bir saldırı mı yoksa kazadan mı kaynaklandığı konusunda net bir bilgi verilmezken, güvenlik güçlerinin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. Mannheim halkı, resmi kaynaklardan gelecek yeni duyuruları takip etmeleri konusunda uyarıldı.

Yetkililerin gün içinde olayla ilgili daha detaylı açıklamalar yapması bekleniyor.

