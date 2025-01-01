Almanya’da yılbaşı kutlamaları şiddete dönüştü: 5 ölü, 30 polis yaralı

Almanya’da yeni yıl kutlamaları, havai fişeklerin yol açtığı kazalar ve başkent Berlin’deki şiddet olayları nedeniyle kaosa dönüştü. Yılbaşı gecesi, “ev yapımı havai fişekler” ve “havai fişek bombaları” nedeniyle meydana gelen kazalarda 5 kişi hayatını kaybetti, yüzlerce kişi yaralandı.

Berlin’de polis ve itfaiyeye saldırı

Başkent Berlin’de ise yeni yıl kutlamaları sırasında şiddet olayları patlak verdi. Geleneksel olarak halka açık alanlarda kutlanan yılbaşı gecesinde, havai fişeklerle polise ve itfaiyeye saldırılar düzenlendi. Olaylarda 30 polis memuru ve 1 itfaiyeci yaralandı.

Şiddet olaylarını kontrol altına almak için ülkenin dört bir yanından takviye polis ekipleri başkente gönderildi. Berlin polis sözcüsü Florian Nath, gece boyunca 330 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı’ndan sert açıklama

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, yaşanan şiddet olaylarını sert bir dille eleştirerek, faillerin en ağır şekilde cezalandırılacağını ifade etti. Faeser, olayların kabul edilemez olduğunu ve güvenlik güçlerine yapılan saldırıların cezasız kalmayacağını vurguladı.

Havai fişekler Tehlike Saçtı

Alman medyası, yılbaşı gecesi kullanılan havai fişeklerin ciddi kazalara yol açtığını aktardı. Özellikle “ev yapımı havai fişek” ve “havai fişek bombaları” gibi yasadışı materyallerin neden olduğu patlamalar, 5 kişinin ölümüne ve çok sayıda yaralanmaya sebep oldu.

Kutlama yerine kaos

Almanya’da yılbaşı kutlamaları, bu yıl neşe yerine korku ve kaosla hatırlanacak. Güvenlik güçleri, benzer olayların gelecekte önlenmesi için daha sıkı denetimlerin uygulanacağını açıkladı. Berlin başta olmak üzere birçok şehirde yeni yıl coşkusu yerini endişeye bıraktı.

Magdeburg’da bir Noel pazarında Suudi uyruklu saldırganın aracıyla düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı. Ülke genelinde yas havası hâkim.

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