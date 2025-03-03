Mart Kira Artış Oranı Belli Oldu

Mart kira artış oranı açıklandı. TÜİK’in Şubat 2025 enflasyon verilerine göre Mart 2025’te geçerli olacak kira zam oranı %53,83 olarak belirlendi. Bu oran, son 12 aylık TÜFE ortalamasına dayanarak hesaplandı ve kira sözleşmesini yenileyecek milyonlarca kiracı ve ev sahibini doğrudan etkileyecek.

Kira Artış Oranı Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye’de kira artışları Türk Borçlar Kanunu’nun 344. maddesine göre belirleniyor. Temmuz 2024’te sona eren %25 kira zam sınırı sonrası, kira artışları yeniden 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanıyor.

Örnek Kira Artışı Hesaplaması:

• Mevcut kira: 15.000 TL

• Mart kira zam oranı: %53,83

• Zamlı kira tutarı: 8.074 TL

• Yeni kira bedeli: 23.074 TL

Bu oran hem konut hem de iş yeri kiracıları için bağlayıcı olacak. Ancak ticari kiralamalarda taraflar, farklı oranlarda anlaşabiliyor.

Kiracılar ve Ev Sahipleri Ne Yapmalı?

Mart ayında kira sözleşmesini yenileyen kiracılar yasal artış oranı olan %53,83’ü aşmayan bir zamla sözleşme yenileyebilir. Ev sahipleri bu oranın üzerinde bir zam yapamaz, ancak taraflar karşılıklı anlaşarak farklı bir oran belirleyebilir.

Ancak, kira tespit davaları artmaya devam ediyor. Özellikle büyükşehirlerde, kira bedeli rayicin çok altında kalan konut sahipleri, kira tespit davası açarak daha yüksek bir kira bedeli talep edebilir.

Gayrimenkul Sektöründe Endişe Büyüyor

Mart kira zam oranının %50’nin üzerine çıkması, büyükşehirlerde kira krizini yeniden alevlendirebilir. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerde ev sahipleri ve kiracılar arasındaki anlaşmazlıklar mahkemelere taşınırken, birçok kiracı kira bedellerini ödemekte zorlanıyor.

Öte yandan yüksek kira artışlarının, konut satışlarını tetikleyebileceği de konuşuluyor. Uzmanlara göre, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte kiracıların ev satın almaya yönelmesi bekleniyor.

Mart Kira Artışı Ekonomik Zorlukları Artırıyor

Mart 2025 kira zam oranının açıklanmasıyla birlikte, hem ev sahipleri hem de kiracılar için önemli bir süreç başladı. Türkiye genelinde konut kiraları yükselmeye devam ederken, kiracıların mali yükü her geçen ay ağırlaşıyor.

Mart kira artışıyla ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz.

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