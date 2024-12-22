Almanya yas tutuyor

Almanya’nın Magdeburg kentinde bir Noel pazarında 50 yaşındaki Taleb al-Abdulmohsen’in kiralık BMW SUV ile kalabalığın arasına dalması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 41’i ağır olmak üzere 200’den fazla kişi yaralandı. Aracın acil fren sistemini devre dışı bırakarak saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edilen zanlı, olay yerinde gözaltına alındı.

Almanya dehşeti yaşadı

Başbakan Olaf Scholz, saldırıyı “dehşet verici” olarak nitelendirerek kurbanlar için taziye mesajı yayımladı. Magdeburg’daki Noel pazarı kapatılırken, ülkede pek çok pazar güvenlik önlemleri nedeniyle geçici olarak kapatıldı. Noel döneminde geleneksel olarak kutlama ve neşe dolu olan meydanlar, derin bir yas havasına büründü.



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