Magdeburg’da Noel Pazarı’nda araçlı terör saldırısı: 2 ölü, 68 yaralı

Almanya’nın doğusundaki Magdeburg kentinde Noel pazarında bir aracın kalabalığın içine dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı. Yaralılardan 15’inin durumu kritik.

Saldırıyı, Suudi Arabistan kökenli ve Almanya’da yaşayan 50 yaşındaki bir psikiyatrist gerçekleştirdi. Saldırgan, olay yerinde polis tarafından gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, siyah BMW marka aracın 400 metre boyunca yüksek hızla pazara daldığını belirtti. Pazarda çocukların yoğun olduğu bir alana yönelen saldırganın bilinçli bir şekilde hareket ettiği düşünülüyor.

Yetkililer, saldırının terör eylemi olduğunu duyurdu. Olay yerine yakın hastaneler alarma geçti, yaralılar helikopterlerle taşındı. Magdeburg Noel Pazarı saldırı sonrası kapatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İçişleri Bakanı Nancy Faeser’in kente ziyarette bulunacağı açıklandı.

Trafik Işığı koalisyonunun dağılmasının ardından Almanya’da erken seçimin yapılacağı tarih konusunda anlaşmaya varıldı. Almanya‘da seçimler 23 Şubat 2025’te yapılacak.

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