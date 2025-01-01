New Orleans’ta kanlı saldırı: 10 ölü, 35’ten fazla yaralı

New Orleans’ın French Quarter bölgesinde, yılbaşı kutlamalarının yapıldığı bir alanda korkunç bir saldırı meydana geldi. Bir sürücü, kamyonetiyle kalabalığın arasına daldı ve ardından ateş açarak 10 kişinin ölümüne, 35’ten fazla kişinin ise yaralanmasına neden oldu. Polis, saldırganın olay yerinde polisle girdiği çatışmada öldüğünü açıkladı.

New Orleans’ta terör saldırısı

Olay, sabah saat 03:15’te şehrin tarihi Canal ve Bourbon Caddeleri’nin kesişim noktasında gerçekleşti. Bölge, yılbaşı kutlamaları ve Sugar Bowl gibi etkinliklerle dolup taşan bir turistik merkez olarak biliniyor. New Orleans Polis Şefi Anne Kirkpatrick, saldırganın barikatları aşarak mümkün olduğunca çok kişiye zarar vermeye çalıştığını söyledi:

“Bu adam, olabildiğince fazla insanı ezmek ve zarar vermek için çabalıyordu. Niyetinin ne kadar korkunç olduğu açık.”

Saldırgan araştırılıyor

Saldırganın kimliği henüz açıklanmazken, FBI olayın bir terör eylemi olarak değerlendirildiğini duyurdu. FBI New Orleans Şubesi’nden Alethea Duncan, olay yerinde bir patlayıcı cihazın bulunduğunu söyledi. Ancak motivasyonla ilgili net bir bilgi verilmedi. New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, saldırıyı “terörist bir saldırı” olarak tanımladı.

Güvenlik önlemleri

Olay sırasında şehirde 300’den fazla polis memuru görevdeydi. New Orleans, her yıl yılbaşı kutlamaları ve Sugar Bowl Amerikan futbolu etkinliği nedeniyle kalabalık bir dönem geçiriyor. Ayrıca, 9 Şubat’ta düzenlenecek NFL Super Bowl öncesinde güvenlik önlemlerinin artırılacağı bildirildi.

Tanıklar korku dolu anları anlattı

Olay yerinden çekilen videolarda, yerde kanlar içinde yatan yaralılar ve onlara yardım etmeye çalışan insanlar görüldü. Bazı askeri personelin olay yerine koşarak müdahale ettiği görüntülendi. Şehir Konseyi Üyesi Oliver Thomas, olayın dehşet verici olduğunu belirtti:

“Kötülüğü anlamaya çalışmanın bir anlamı yok. Bu, insanlık dışı bir eylem.”

Magdeburg’da bir Noel pazarında Suudi uyruklu saldırganın aracıyla düzenlediği saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 200’den fazla kişi yaralandı. Ülke genelinde yas havası hâkim.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Meksika’nın cennet köşesi: Tulum