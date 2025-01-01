Trafik cezalarına rekor zam: Yüzde 43,93 artış

2025 yılı itibarıyla trafik cezalarına yüzde 43,93 oranında zam yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen bu artış, Resmi Gazete’de yayımlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme, trafik ihlalleri için uygulanacak ceza miktarlarını ciddi şekilde artırdı.

“Çakar” kullanmanın cezası rekor seviyede

Yetkisiz olarak araçlarına “çakar” ya da sesli uyarı cihazı takanlar, ilk ihlallerinde 138 bin 172 lira, bir yıl içinde ikinci kez aynı kuralı ihlal ettiklerinde ise 276 bin 345 lira ceza ödeyecek.

Genel trafik kurallarında cezalar katlandı

Park ve duraklama yasakları, şerit ihlali, yüksek sesle müzik: 993 lira.

Emniyet şeridini gereksiz yere kullanma: 9 bin 267 lira.

Engelli alanına park etme: 1.986 lira.

Hız sınırı ihlalleri ağırlaşıyor

Hız sınırlarını yüzde 10-30 arasında aşanlar 2 bin 167 lira, yüzde 30-50 arasında aşanlar 4 bin 512 lira, yüzde 50 üzerinde aşanlar ise 9 bin 267 lira ceza ödeyecek. Aynı yıl içinde yüzde 50’yi 5 kez aşanların sürücü belgeleri bir yıl süreyle geri alınacak.

Alkol ve uyuşturucu etkisiyle araç kullananlara yüksek cezalar

Alkollü araç kullanma: İlk ihlalde 9 bin 267 lira, ikinci ihlalde 11 bin 622 lira, üçüncü ihlalde 18 bin 677 lira ceza.

Uyuşturucu madde etkisiyle araç kullanma: 47 bin 842 lira.

Drift ve Spin Cezaları Rekor Seviyede

Drift veya spin atarak trafiği tehlikeye düşürenlere 46 bin 392 lira ceza kesilecek.

Sürücü belgesi ve araç muayenesi kuralları

Sürücü belgesi olmadan araç kullanma: 18 bin 677 lira.

Geçersiz sürücü belgesiyle araç kullanma: 3 bin 755 lira.

Araç muayenesi yaptırmayanlar: 2 bin 167 lira.

İstanbul Valiliği, yılbaşı için 60 binden fazla personelle güvenlik önlemleri aldı. Belirli bölgelerde yollar trafiğe kapatılacak, alternatif güzergahlar devrede olacak.

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