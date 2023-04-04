ABD eski başkanı Donald Trump gözaltına alındı – Canlı yayın

Donald Trump’ın prosedür gereği gözaltına alındığı açıklanırken, güvenlik gereği ellerine kelepçe takılmayacağı ifade edildi.

Donald Trump’ın hakim karşısına çıkacağı Manhattan Ceza Mahkemesinin önü bir gün önceden basın mensuplarıyla doldu. Polis, mahkeme bölgesini demir bariyerlerle çevirerek etrafta geniş güvenlik önlemleri alırken, mahkeme bölgesinde bulunan sokak ve caddeler de trafiğe kapatıldı.

Eski Başkan Donald Trump’a yönelik soruşturmayı yürüten Manhattan Bölge Savcısı Alvin Bragg, sabah saatlerinde mahkeme binasına gelirken, ABD Temsilciler Meclisi üyesi Cumhuriyetçi Milletvekili George Santos’un da mahkeme binasına girdiği görüldü.

Trump karşıtı ve destekçisi küçük gruplar da sabah saatlerinden itibaren polis bariyerleri ile kendileri için ayrılmış binanın önündeki parkta yerlerini aldı.

TRUMP MAHKEMEYE TESLİM OLDU

Yoğun güvenlik önlemleri altında 5. Cadde’de bulunan Trump Tower’dan çıkan Trump, yerel saat ile 13.30 civarında mahkemeye ulaştı.

Trump’a, mahkemeye gelişinde gizli servis konvoyu eşlik ederken, havadan da New York Polis helikopteri ile canlı yayın yapan medya helikopterleri takipteydi.

Trump’ın, hakkındaki suçlamaları dinlemeden önce gözaltı uygulaması gereği içeride parmak izinin alınması gerekiyor.

Trump’ın avukatları, diğer bir uygulama olan kelepçe takılmasının ise gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı.

İçeride rutin uygulamalardan sonra Trump hakim karşısına çıkacak ve suçlamalar ile hakları kendisine resmen bildirilecek.

ABD medyasında, Trump hakkındaki iddianamede, 30’dan fazla suçlama bulunduğuna dair bilgiler yer alıyor.

TRUMP DESTEKÇİLERİ İLE KARŞITLARI ARASINDA ARBEDE YAŞANDI

Ellerinde Trump’a destek veya cezalandırılması çağrısı yapan pankartlar taşıyan kişiler arasında zaman zaman sözlü ve fiziki sataşma ve arbede yaşandı.

İsmini Dion olarak veren Trump destekçesi biri, AA’ya yaptığı açıklamada, Manhattan Başsavcısı Bragg’in Trump yerine New York’taki suçlara odaklanması gerektiğini belirterek, “Bragg, bütün enerjisini Trump’a harcayarak suçluları sokakta bırakıyor.” şeklinde konuştu.

Park’ın diğer kısmında bulunan Trump karşıtı Zachary Machado ise, Trump’ın yaptıklarına müsamaha gösterilmemesi gerektiğini savunarak, “Trump, korkunç bir insan ve yaptıklarının cezasını görmeli. Hepimize nasıl adalet uygulanıyorsa o da adaletle yüzleşmeli.” ifadelerini kullandı.

Trump, soruşturmayla ilgili tutuklanmasını beklediğini duyurarak daha önce yaptığı protesto ve destek çağrısına rağmen, Trump taraftarlarının 20-30 kişiyi geçmemesi dikkat çekti.

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