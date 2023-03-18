Donald Trump: “Salı Günü Tutuklanacağım”

Donald Trump tutuklanacak mı? Trump, salı günü tutuklanacağını ileri sürerek takipçilerini sokağa çıkmaya çağırıyor.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, destekçilerini protesto etmeye çağırdı. Eski başkan, kendine ait sosyal ağı Truth Social’da “Protesto edin, ülkemizi geri alın” diye yazdı. Kendisinin önümüzdeki Salı günü “suçları kanıtlanmadan” tutuklanacağını iddia eden Trump “Ezici bir çoğunlukla önde gelen Cumhuriyetçi aday ve Amerika Birleşik Devletleri’nin eski Başkanı önümüzdeki hafta Salı günü tutuklanacak” dedi.

Girişe göre, bu bilgi, Trump’ın “yozlaşmış ve son derece politik” olarak tanımladığı New York Şehri Savcılığından yasa dışı bir şekilde sızdırılan bilgilerden geldi.

NBC News Cuma günü New York’taki kolluk kuvvetlerinin Trump’ın porno yıldızı Stormy Daniels’a sus payı ödemesiyle bağlantılı olarak önümüzdeki hafta gibi erken bir tarihte cezai suçlamalarla yüzleşmeye hazırlandığını bildirdi.

Trump’ın o zamanki özel avukatı Michael Cohen’in, 2016 başkanlık seçimlerinden kısa bir süre önce Stormy Daniels’a 130.000 dolar ödediği iddia ediliyor. Gerçek adı Stephanie Clifford olan Daniels, Trump ile seçimlerden yıllar önce bir ilişkisi olduğunu söylerken Trump bunu reddediyor.

Görünüşe göre ödeme, Clifford’un seçim kampanyası sırasında Trump’a zarar verebilecek halka arzını engellemeyi amaçlıyordu. Ancak, nakit akışları kampanya finansman yasalarını ihlal etmiş olabilir.

Trump 2024’te yeniden seçilmek istiyor

Trump tutuklanırsa tutuklanan ilk ABD Başkanı olacak. 76 yaşındaki Cumhuriyetçi, geçen Kasım ayında yeni bir başkanlık adaylığı ilan etti ve 2024 seçimlerinde Beyaz Saray’ı geri almak istiyor.

New York’taki Manhattan Savcılığı, Trump’ı Büyük Jüri olarak bilinen meslekten olmayan panelden önce davada ifade vermeye davet etmişti. Trump’ın avukatı Joe Tacopina, eski başkanın olaya karışması için “hiçbir plan” olmadığını söyledi. Eski cumhurbaşkanının suçlanıp suçlanmamasına büyük jüri karar verecek.

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