HDP’nin kapatılma ihtimali üzerine Yeşil Sol Parti ile seçimlere katılma kararının ardından adaylar netleşiyor. Eski HDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder Yeşil Sol Parti adayı oldu.

Yeşil Sol Parti’ye yapılan milletvekili aday adayı başvuru sayısında bir önceki seçime göre dikkat çekici bir artış gözlendi. 2018 seçimlerinde Halkların Demokratik Partisi, bin 400 adaylık başvurusu alırken 14 Mayıs seçimi için Halkların Demokratik Partisi’nin listelerinden seçime gireceği Yeşil Sol Parti’ye 2 bin 783 başvuru yapıldı.

BDP ile İstanbul, HDP ile Ankara milletvekilliği yapan Sırrı Süreyya Önder Yeşil Sol Parti’nin İstanbul listesinden 14 Mayıs seçimlerine katılacak.

Aday adaylarının başvurularını incelemek üzere kurulan YSP mutabakat komisyonu, illerde yapılan teamül yoklamalarının sonuçlarına göre listeye son halini veriyor.

Çözüm süreci döneminde İmralı’daki terörist başı ile görüşmeleri yürüten heyette yer alan Önder’in Yeşil ve Sol Parti’nin adaylık teklifini kabul ettiği ve İstanbul’dan milletvekili adayı olacağı öğrenildi.

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