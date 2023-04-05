İsrail polisi Mescid-i Aksa’yı bastı ve ses bombası attı.

Baskın Filistinliler itikaf namazı kılarken gerçekleşti. Ramazan ayında ibadet edenlerin namaz kılmak için geceleri camilerde kaldıkları esnada saldırıya uğrayan 14 Filistinlinin yaralandığı öğrenildi.

Hamas ‘Kutsallarımıza saldırmanın büyük bir bedeli olacak’ diyor

İsrail polisi Kudüs’te, sabaha karşı Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. Filistinli kaynaklar baskında 14 kişinin yaralandığını söylüyor. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih al Aruri, “Kutsallarımıza saldırmanın büyük bir bedeli olacak ve onların [İsrail] ayaklarının altındaki yeri yakacağız” dedi.

İsrail polisinin açıklamasında “ellerinde havai fişek, taş ve sopalar bulunan maskeli kışkırtıcıların kendilerini içeri kilitlemeleri üzerine güvenlik güçlerinin camiye girmek zorunda kaldığı” öne sürüldü. Açıklamada polislerin taşlandığı ve caminin içinden hava fişek atıldığı belirtilerek bir polis memurunun bacağından yaralandığı kaydedildi.

Filistinliler ise polisin grubu camiden çıkarmak için ses bombası ve plastik mermi kullandığını söylüyor.

Caminin içinden çekilen görüntülerde polise havai fişekler atıldığı görülüyor.

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