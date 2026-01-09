Grönland krizi büyüyor

Grönland, ABD’ye mi yaklaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, güvenlik ve enerji kaynaklarının kontrolü gibi gerekçelerle, Danimarka’ya bağlı özerk Grönland üzerindeki ABD etkisini artırmak istediğini söyleyen açıklamalar yapması Kuzey Kutup bölgesini uluslararası siyasetin gündemine taşıdı.

Ülkenin satın alınmasından askeri kontrolüne kadar farklı içeriklerde seyreden açıklamalara karşı Danimarka hükümeti bu yöndeki bir saldırıda gerekli karşılığı vereceklerini söyledi.

Grönland yönetimi de farklı dönemlerdeki açıklamalarında bu konuda ABD ile diyalog içinde olacaklarını belirterek gerilimi düşürmeye çalıştı

Trump, bölgeyi stratejik konumu, doğal kaynakları (madencilik, nadir metaller) ve Arktik bölgesindeki askeri üstünlük için önemsiyor.

Rusya ve Çin’e karşı güvenlik gerekçesiyle, sakinlere 10-100 bin dolar ödeme planı tartışılıyor. Reuters’e göre, Danimarka’dan ayrılma teşviki bu.

Danimarka ordusu ise ABD’nin müdahalesine hazırlanıyor.

Yabancı kuvvetler ülke topraklarını işgal ederse, Danimarkalı askerler üstlerinden emir beklemeksizin derhal ateş açmakla mükellef.

Bu arada Danimarka ve Grönland yetkilileri Microsoft Teams’te kavga etti:

Toplantı gündemi ABD’nin Danimarka üzerindeki artan baskısı idi.

Baskı altındaki özerk ülke, Danimarka olmaksızın, ‘ABD ile doğrudan temas kurmayı’ önerdi, Danimarkalılar kızdı.

Danimarka ‘yeni sömürgeci’ bir tutum sergilemekle; diğer taraf ise ‘sorumsuzlukla’ suçlandı.

Toplantı sırasında sesler yükseldi, sinirler gerildi, hatta bazı mesajlar ‘büyük harflerle yazıldı’.

Grönlandlı yönetici: Danimarkalı bakanlarla el ele tutuşarak konuşmak zorunda değiliz.

Danimarka ordusu hazırlık yapıyor- Video