AmerikaAvrupaDünyaEn Son HaberlerVideo

Grönland krizi büyüyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın özerk bir ülke olan Grönland'a saldırıyı sıkça dillendirmesi Danimarka'yı harekete geçirdi

NationalTurk NL09/01/2026
2 1 dakika okuma süresi
ABD Başkanı Donald Trump'ın özerk bir ülke olan Grönland'a saldırıyı sıkça dillendirmesi Danimarka'yı harekete geçirdi

Grönland, ABD’ye mi yaklaşıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın, güvenlik ve enerji kaynaklarının kontrolü gibi gerekçelerle, Danimarka’ya bağlı özerk Grönland üzerindeki ABD etkisini artırmak istediğini söyleyen açıklamalar yapması Kuzey Kutup bölgesini uluslararası siyasetin gündemine taşıdı.

Ülkenin satın alınmasından askeri kontrolüne kadar farklı içeriklerde seyreden açıklamalara karşı Danimarka hükümeti bu yöndeki bir saldırıda gerekli karşılığı vereceklerini söyledi.

Grönland yönetimi de farklı dönemlerdeki açıklamalarında bu konuda ABD ile diyalog içinde olacaklarını belirterek gerilimi düşürmeye çalıştı

Trump, bölgeyi stratejik konumu, doğal kaynakları (madencilik, nadir metaller) ve Arktik bölgesindeki askeri üstünlük için önemsiyor.

Rusya ve Çin’e karşı güvenlik gerekçesiyle, sakinlere 10-100 bin dolar ödeme planı tartışılıyor. Reuters’e göre, Danimarka’dan ayrılma teşviki bu.

Danimarka ordusu ise ABD’nin müdahalesine hazırlanıyor.

Yabancı kuvvetler ülke topraklarını işgal ederse, Danimarkalı askerler üstlerinden emir beklemeksizin derhal ateş açmakla mükellef.

Bu arada Danimarka ve Grönland yetkilileri Microsoft Teams’te kavga etti:

Toplantı gündemi ABD’nin Danimarka üzerindeki artan baskısı idi.

Baskı altındaki özerk ülke, Danimarka olmaksızın, ‘ABD ile doğrudan temas kurmayı’ önerdi, Danimarkalılar kızdı.

Danimarka ‘yeni sömürgeci’ bir tutum sergilemekle; diğer taraf ise ‘sorumsuzlukla’ suçlandı.

Toplantı sırasında sesler yükseldi, sinirler gerildi, hatta bazı mesajlar ‘büyük harflerle yazıldı’.

Grönlandlı yönetici: Danimarkalı bakanlarla el ele tutuşarak konuşmak zorunda değiliz.

Danimarka ordusu hazırlık yapıyor- Video

 

 

Bağlantılar
NationalTurk NL09/01/2026
2 1 dakika okuma süresi
Yunanistan Golden

NationalTurk NL

NationalTurk NL - Haber Merkezi, En Son Haberleri Gündemi, Spor Haberlerini, Ekonomi, Seyahat, Magazin, Politika ve Son Dakika Haberlerini en doğru ve objektif şekilde size ulaştırır. NationalTurk | Objektif | Bağımsız | Farklı

Bir yanıt yazın

Başa dön tuşu