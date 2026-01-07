Beyaz Saray’dan Grönland açıklaması: ABD ordusu seçeneği masada

Donald Trump’ın Grönland’a ilişkin sözleri uluslararası tepkilere yol açarken, Beyaz Saray’dan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Trump’ın Grönland’ın stratejik önemini açıkça ortaya koyduğunu belirterek, güç kullanımı dahil farklı seçeneklerin değerlendirildiğini söyledi.

“ABD ordusu her zaman bir seçenek”

Leavitt, Grönland’ın ABD için bir “ulusal güvenlik önceliği” olduğunu vurgulayarak, “Başkan Trump ve ekibi, bu önemli dış politika hedefini gerçekleştirmek için çeşitli seçenekleri tartışıyor. Elbette ABD ordusunu kullanmak da her zaman başkomutanın elinde olan bir seçenektir” ifadelerini kullandı.

Trump sözlerini yinelemişti

Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda Grönland’ın stratejik açıdan vazgeçilmez olduğunu savunmuş, adanın ABD’nin bir parçası olması gerektiğini söyleyerek “Grönland’a kesinlikle ihtiyacımız var” demişti.

Danimarka ve Grönland’dan sert tepki

Trump’ın açıklamalarına Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen tepki göstererek, ABD’nin Danimarka Krallığı’na bağlı toprakları ilhak etme hakkı olmadığını dile getirdi. Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen ise Trump’ın sözlerini “saygısızca” olarak nitelendirdi.

