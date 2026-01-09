İran’da rejim çöküyor

İran bu kez bastıramıyor

İran’da 12. gününe giren protesto gösterileri molla rejimi için her geçen gün daha da çok kâbus haline geliyor.

Molla rejimi, ülke çapında elektrik, internet ve telefonu kesmesine karşın milyonlarca kişi gece boyunca sokaklardaydı.

Şu ana kadar 45 gösterici hayatını kaybederken sokakları dolduran milyonlar, ruhani lider Ali Hamaney’e ölüm çağrısı yaptı.

Venezuela’da Nicolas Maduro’ya kaçıran ABD’nin Delta Force Birliği, Irak sınırında operasyon için bekliyor.

Başkent Tahran’da gösteriler sırasında bir polis memuru bıçaklanarak öldürüldü.

Hava ulaşımının durduğu ülkede göstericiler devrim muhafızlarını hedef almaya başladı.

ABD Başkanı Donald Trump ise, İran için “Cehennemi yaşarlar. Çok kötü durumdalar. Açık söyleyeyim, iyi değiller. Eğer insanları öldürmeye başlarlarsa onları çok sert vuracağız. Bunu biliyorlar ve kendilerine çok net bir şekilde söylendi. Eğer bunu yaparlarsa, cehennemi yaşarlar” dedi.

Ülkede gösteriler, 47 yıllık molla rejiminde en geniş çaplı katılımla gerçekleşiyor.

31 eyaletteki 111 kentte gösteri yapılırken sürgünde olan Şah Rıza Pehlevi, halkı sokağa çağırdı.

İslam Cumhuriyeti’nin ruhani lideri Ali Hamaney’in memleketi Meşhed’te en büyük gösterilerin biri gerçekleşti.

Protesto gösterilerine sürücüler, otomobil kornalarıyla destek verirken 50 şehirde esnaf kepenk kapattı.

36 üniversitede öğrenciler, protesto gösterisi yaparken rejim aleyhinde sloganlar attılar.

Göstericilerden hayatını kaybeden 45 kişiden 8’inin çocuk olduğu belirtilirken dün 13 can kaybıyla en kanlı gün yaşandı.

Protesto gösterilerinin bugün zirveye çıkması beklenirken ABD-İsrail’in ortak harekât için en uygun günü kolladığı belirtildi.

