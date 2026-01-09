Rusya, Ukrayna’yı bu kez kötü vurdu

Rusya’dan Ukrayna’ya ölümcül darbe

Rus yapımı atmosfer dışı Oreshnik IRBM füzesi, dün gece Lviv yakınlarındaki Stryi doğalgaz sahasını vurdu.

Ukrayna‘ya yaklaşık 5 bin km menzile sahip, nükleer başlık taşıyabilen ve 10 Mach hıza ulaşarak atmosfer dışından hedefe son sürat ilerleyen Oreshnik füzeleri ile ağır darbe indirildi.

Bu bölge Polonya, AB ve NATO sınırına 70 km uzaklıkta.

Stryi tesisi, Ukrayna‘nın enerji dayanıklılığı ve Avrupa gaz lojistiği için hayati önem taşıyor.

Mevcut hava savunma sistemleri tarafından neredeyse engellenemez şekilde tasarlanmış bir Oreshnik füzesiyle buraya yapılan saldırı, Ukrayna’nın stratejik derinliğini ortadan kaldırmayı amaçladığının açık bir işareti.

Polonya’ya 70 km uzaklıktaki bir hedefi vurarak, çok dar bir hata payı içinde hareket ediliyor. Hipersonik hızlarda (Mach 10), uçuş yolundaki sadece birkaç saniyelik bir sapma, NATO hava sahasına kazara girilmesine ve potansiyel olarak 5. veya 4. Madde istişarelerinin tetiklenmesine yol açabilir.

Devlet Başkanı Vladimir Putin saldırı öncesi, “Eğer Kiev barışı reddederse, Özel Askeri Operasyon’da saf askeri güç kullanarak tüm hedeflerini ezip geçecektir!” uyarısını yapmıştı.