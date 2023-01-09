Brezilya’da Olaylar! Lula: Faşist Vandallar

Bolsonaro destekçileri başkent Brasilia’daki hükümet binalarını bastıktan sonra, Başkan Lula hasarı yerinde inceledi. Saldırganları sert bir şekilde kınadı. Başkentin güvenlik şefi kovuldu.

Brezilya’nın eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun destekçilerinin başkent Brasilia’daki hükümet binalarına saldırmasının ardından, halefi Luiz Inácio Lula da Silva hasarı yerinde değerlendirdi.

TV Globo’dan alınan görüntülerde Lula, Yüksek Mahkeme’de yargıçlarla konuşurken görülüyor. Yüksek Mahkeme de Kongre ve başkanlık sarayı gibi saldırıya uğramıştı.

Yerel saatle 15:00 civarında, binlerce Bolsonaro taraftarı hükümet bölgesine baskın düzenledi. Saldırganların çoğu Brezilya bayrağı taşırken yine birçoğu Brezilya milli futbol takımı forması giydi.

Görüntüler, 6 Ocak 2021’de ABD Kongre Binası’na yapılan saldırıyı anımsatıyordu. Oylanan Başkan Donald Trump’ın militan destekçileri, Demokrat Joe Biden’ın zaferini tanımak istememiş ve kongre binasını basmıştı.

Adalet Bakanı Flavio Dino Pazar akşamı gazetecilere yaptığı açıklmaada basılan üç binanın tamamen temizlendiğini söyledi. Dino’ya göre 200’den fazla kişi tutuklandı.

Kongre binası, Başkanlık Sarayı ve Yargıtay’daki hasarın çok büyük olduğu görülüyor. Binalar, modern mimarinin ikonları olarak kabul edilir ve çok sayıda sanat eseri içerir. Sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda sanatçı Emiliano Cavalcanti’nin Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda sergilenen bir tablosunda birkaç delik olduğunu görüldü.

Saldırı sırasında 2022’de sel nedeniyle harap olan güneydoğudaki Araraquara kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Lula, saldırıyı “Brezilya tarihinde benzeri görülmemiş” olarak nitelendirdi.

Saldırganlar için “faşist vandallar” tanımını kullanan Lula yaşananlara tepki gösterdi.

Gazeteciler sendikası, ayaklanmalarda beş gazetecinin yaralandığını duyurdu. Bunların arasında dövülen ve tüm ekipmanı çalınan bir AFP fotoğrafçısı da vardı.

Daha önce Bolsonaro’nun adalet bakanı olarak görev yapan başkentin güvenlik şefi Anderson Torres kovuldu.

Bolsonaro destekçileri görünüşe göre kendilerini Telegram gruplarında örgütlediler ve iktidarın ele geçirilmesi anlamına gelen “tomada de poder” sloganı altında bir gösteri düzenlediklerini duyurdular. Yerel basına göre, Brezilya Senatosu bunun farkındaydı ve bu nedenle güvenlik güçlerinden yardım istedi. Torres’in bu talebi yerine getirmediği konuşuluyor.

Başsavcılık ayrıca Yüksek Mahkeme’den Torres ve ayaklanmalara yol açan “eylemler ve ihmallerden” sorumlu diğer tüm yetkililer için tutuklama emri çıkarmasını istediğini söyledi.

Uluslararası alanda, saldırı sert eleştirilere ve öfkeye neden oldu. ABD Başkanı Joe Biden saldırıyı “çirkin” olarak nitelendirdi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Twitter’da “Brezilya’nın demokratik kurumlarına yönelik saldırıyı en güçlü ifadelerle” kınadığını yazdı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Meksika ve Arjantin devlet başkanları Andrés Manuel López Obrador ve Alberto Fernandez de sert kınama sözleri dile getirdiler.

Bolsonaro da saldırıyı kınadı

Eski devlet başkanı Jair Bolsonaro da saldırıyı kınadı. Bolsonaro, görev süresinin bitiminden iki gün önce Brezilya’dan ayrıldı ve o zamandan beri Florida’da. Yıllardır Latin Amerika solunun idolü olan Lula, 30 Ekim’de yapılan cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerini Bolsonaro’ya karşı çok ince bir farkla kazandı. Bolsonaro ve destekçileri, Lula’nın seçim zaferini tanımıyor.

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