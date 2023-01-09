İstanbul Kartal: 2 Kadın Evde Ölü Bulundu

23 yaşındaki Dilara Gültay ile 30 yaşındaki Cansu Demirel, Kartal ilçesindeki bir evde ölü olarak bulundu. 2 kadın için dün kayıp başvurusu yapıldığı ortaya çıktı.

Gelen bir ihbar üzerine Kartal Cumhuriyet Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın birinci katındaki daireye giren Polis, Dilara Gültay ve Cansu Demirel adlı kadınların cesetleriyle karşılaştı. Yaralı olarak hastaneye giden 24 yaşındaki Mustafa P.’nin cinayetleri itiraf ettiği ileri sürüldü.

Yapılan ilk incelemelerde Mustafa P.’nin iki kadını öldürerek intihar girişiminde bulunduğu tespit edildi.

Cansu Demirel’in bir elektronik firmasında çalıştığı, Dilara Gültay’ın ise noterde katiplik yaptığı bildirildi. Her iki kadın için de dün kayıp başvurusu yapılmış.

Bir restoranda çalışan Mustafa P.’nin kasten yaralama suçundan sabıkası olduğu belirtilirken evde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, fare zehri, şizofreni ilaçları ve şırınga bulundu. Dilara Gültay’ın cesedinin banyoda, boğazında kesikler olan Cansu Demirel’in cansız bedeninin ise oturma odasında bulunduğu kaydedildi.

Genç kadınların ölüm nedeni ile ilgili bir açıklama henüz yapılmadı.

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