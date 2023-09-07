Claudia Sheinbaum: Meksika’nın İlk Kadın Devlet Başkanı Olabilir mi?

İktidar partisi Moreno’nun adayı Claudia Sheinbaum seçilmesi halinde Meksika’nın ilk kadın devlet başkanı olacak.

Meksika’da, 2024’de yapılacak devlet başkanı seçimlerinde iktidar partisinin adayın eski Meksiko Belediye Başkanı solcu Claudia Sheinbaum oldu.

Ulusal Konsey Başkanı Alfonso Durazo yaptığı açıklamada anket sonuçlarına göre Sheinbaum’un, yüzde 39,4’lük oy oranıyla adaylar arasındaki en yüksek sonucu aldığını duyurdu.

Böylece iktidardaki Ulusal Yenilenme Hareketinin (MORENA) devlet başkanı adayı Claudia Sheinbaum oldu. Sheinbaum aralarında eski Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard’ın da bulunduğu beş rakibine karşı galip geldi.

Claudia Sheinbaum Galvez’e Karşı Yarışacak

2024’teki seçimlerde ana muhalefet partisinin adayı Senatör Xochitl Galvez, Sheinbaum’un en büyük rakibi olacak. Bu durumda Meksika’yı gelecek yıl ilk kez bir kadın devlet başkanının yönetmesi kesin.

Dışişleri Bakanlığı’ndan istifa ederek başkan adaylığını açıklayan Marcelo Ebrard ise anketlerde ikinci oldu ve aday seçilemedi.

Ebrard konuya ilişkin basın açıklamasında, adaylık seçim sürecinin tekrarlanmasını talep ederek, “Bunun yeniden tekrarlanması gerektiğini belirtiyoruz, başka çare yok. Bunu şu anda söylemek istiyorum çünkü kazanıp kazanamayacağımızı bilmiyoruz, hiçbir oy sayılmadı.” ifadesini kullandı.

Sheinbaum Kadın Cinayetlerinden Bahsetmedi!

İktidar partisi Morena adayı Sheinbaum, kampanya mitinginde destekçilerine yaptığı konuşmada “Değişim zamanı. Artık kadınların zamanı” diye seslendi.

Ancak şu ana kadar Mexico City’nin eski belediye başkanı kadınların çıkarları için pek kampanya yürütmedi. Ve bu, günde ortalama on bir kadın cinayetinin işlendiği Meksika’da tepkiyle karşılandı.

Gelecekteki Başkanın kendi politikasında herhangi bir şeyi değiştirip değiştirmeyeceği henüz bilinmiyor. Ancak tepedeki bir kadın (ister Sheinbaum ister Gálvez olsun) ülkede yeniden düşünmek için ilk adım olabilir.

En İyi Meksika Plajları: Top 10

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

