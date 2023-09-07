Hande Baladın’ı Tehdit Eden Memur Serbest!

Sosyal medya hesabından milli voleybolcu Hande Baladın’a tehditlerde bulunan ve daha sonra yakalanarak tutuklanan Mustafa Neşeli davanın ilk duruşmasında tahliye edildi.

Sağlık Bakanlığı’nda memur olarak çalışan Mustafa Neşeli, davanın ilk duruşmasına Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Avukat Dilara Sasa, müvekkili Hande Baladın’ın yoğun maç programı nedeniyle duruşmaya katılmadığını söyledi. Duruşmada taraf avukatları ile Aile Sosyal ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da hazır bulundu.

Hakim, sanık hakkında cezaevindeyken gözlem altına alınması için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesine yazı yazıldığını, hastanenin 11 Eylül 2023 tarihine randevu verdiğini tutanağa geçirdi.

Kimlik sorgusunda kamu personeli olduğunu ve 30 bin lira maaş aldığını belirten Mustafa Neşeli, “Bipolar hastasıyım yazdıklarımdan dolayı pişmanım müştekiden özür diyorum” diyerek tahliyesini talep etti.

Baladın’ın avukatı Dilara Sasa ise şunları söyledi:

“Dava konusu mesaj içerikler incelendiğinde iddianamede yapılan değerlendirmenin isabetli olduğu kanaatindeyiz. Özellikle sanığın Sağlık Bakanlığında çalışıyor olması mevcut sağlık durumunun tespiti açısından önem arz etmektedir. Bu sebeple ruh sağlığı ile ilgili rapor alınmasını istiyoruz. Tehdit içeren ses kayıtları mevcuttur dosyaya sunacağız. Tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep ediyoruz.”

Aile Bakanlığı avukatı da sanığın cezalandırılmasını isterken duruşma savcısı sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

Mahkeme, Mustafa Neşeli’nin savunmasının alınmış olması, tutukluluktan beklenen gayenin gerçekleşmiş olması nedeniyle tahliyesine karar verdi.

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