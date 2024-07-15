Cumhuriyetçi delegelerden Trump akını!

Cumhuriyetçi Parti’de artık Donald Trump’ın başkan adayı olarak seçilmesine kesin gözle bakılıyor.

Milwaukee şehir merkezindeki Fiserv Forum çevresindeki sokaklarda kongre öncesi yoğun güvenlik önlemleri göze çarpıyor.

Kurşun geçirmez yelek giyen silahlı polisler şehirde devriye gezerken diğer eyaletlerden Cumhuriyetçilerin kongresine gitmek üzere buraya gelen delegelerin çoğu, eski Başkan Donald Trump’a düzenlenen saldırının ardından hâlâ şokta.

Rhode Island’daki Smithfield’den bir delege “Daha güçlüyüz, daha sıkı bağlantılıyız ve birbirimize daha yakınız” diyor.

Donald Trump, kulağındaki kurşun yarasına rağmen Pazar öğleden sonra Milwaukee’ye indi. Kendi açıklamasına göre potansiyel bir suikastçının programında değişiklik yapmasına izin vermek istemiyordu.

Trump’ın popülaritesi daha da mı artacak?

Kongre için eşiyle birlikte Missouri’den gelen Scott, olayın Trump’ı daha da popüler hale getireceğini söylüyor:

“Ondan nefret edenler kaybetti. Bu onu yalnızca daha güçlü kılacak, tek iyi yanı da bu. Trump’ı başkan adayı olarak seçeceğiz. Bundan gurur duyuyoruz. Bu ülkeyi seviyoruz ve onun güçlü ve özgür kalmasını istiyoruz.”

Burada çok az insan yeni saldırılardan korkuyor. Wisconsin’deki dini örgüt “İnanç ve Özgürlük”ten Sherry, şehirdeki güvenliğin artırılacağına inanıyor. Bu onun daha güvende hissetmesini sağlayacak.

Milwaukee’deki yetkililer, Başkan Joe Biden’ın talimatıyla güvenlik konseptlerini gözden geçirdiler.

Gizli Servis’teki parti konferansından sorumlu olan Audrey Gibson-Cichino, “Bu etkinliğe ilişkin güvenlik planlarına güveniyoruz” diyor.

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