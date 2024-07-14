Maldivler’den Filistin için 1,3 milyon dolarlık yardım sözü

Maldivler’in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Ali Naseer Mohamed, Maldivler’in Filistin’e 1,29 milyon doların üzerinde insani yardım bağışında bulunma sözü verdiğini söyledi.

Maldivler’den yardım kararı

Xinhua haber ajansının aktardığına göre , yardım, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu Filistin Mültecilerine Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) cuma günü BM merkezinde düzenlediği yardım konferansında duyuruldu.

Naseer, Maldivler Hükümeti’nin Filistin’e yıllık 5 bin dolar olan bağışını bu yıl 10 kat artırarak 50 bin dolara çıkardığını söyledi.

Temsilci ayrıca uluslararası toplumu UNRWA girişimlerini ilerletmek için mali yardımlarını artırmaya ve siyasi yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdı.

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Hamas lideri İsmail Heniyye, Binyamin Netanyahu’nun esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu belirtti.