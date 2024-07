Manipülasyon, tetikçilik! Fatih Terim ve Sergen Yalçın’ın gözü Montella’nın yerinde mi?

BirGün TV’de Onnik Azinyan ile katıldığı programda Müslüm Gülhan şunları söyledi:

“Türkiye’de futbol Politik bir oyundur. Bu kesin şimdi yine aynı şey yaşanıyor.

Biz Montella ile anlaştık, Montella 8 resmi maçtır milli takımın başında ve çok büyük bir başarı göstererek bizi buraya getirdi. Yine turnuvada çok büyük bir başarı göstererek çeyrek final oynattı bize.

Montella’yı rahat bırakmadılar

Ama Montella’yı rahat bırakmadılar. Montella üzerinden manipüle ettiler. Yani oynattığı futbol ortaya koyduğu performans her şeye baktığın zaman Arda üzerinden, Barış üzerinden Semih üzerinden Cenk üzerinden kaleci üzerinden her şey ve her yapı üzerinden yıpratmak için burada bir organizasyon çalışması yapıldı ve yapan kişiler belli.

Onun üstündeki kişiler belli. Yani oradaki Türkiye’de TFF’de çalışmak artık bir rant kurgusu haline geldi. Oradaki büyük pastadan pay almak istiyor herkes.

Her şeye rağmen maçlar oynanırken Merih’in yaptığı hamleden sonra Servet Yardımcı beyi UEFA’daki görevinden dolayı manipüle edip yarışa girdiği için bertaraf etmek stratejisi çalışıldı.

Halbuki burada ulusal bir takımdan bahsediyoruz ulusal bir duruş sergilemek ulusal bir hamle yapmak lazım. Şenes Erzik, Servet bey, Mehmet bey, Hamit Altıntop kim varsa bakanla beraber.

Netice itibariyle öyle yapılmadı. Bu kumpas davalarındaki gördüğümüz organizasyonların hepsi burada da yapıldı. Bir şekilde oradan Mehmet Bey Servet beyi bertaraf ederek Şenes Erzik ile beraber kendini kuvvetli çıkartmaya çalıştı ve yaptı da.

Servet Yardımcı’ya yukarıdan telefon gelmiştir

Neticede disiplin kuruluna gitmeden iş halledilecekken tahkim kuruluna gidip karar çıktıktan sonra CAS’a gideceğiz dediler, öyle bir şey de yok gidemezsiniz.

Servet Yardımcı burada ne yapabilirdi hemen o anda istifa edebilirdi. Madem halledemediğin bir süreç var istifa edeceksin onu da yapamadı onu da yapamayınca Mehmet Bey’in eli kuvvetlendi ve Hamit Altıntop’la beraber buradan karlı çıktı.

Takım da gelip çeyrek final oynayınca hop bütün kozlar eline geçti.

Buraya geldikten sonra bakıyorsun TFF seçimi devam edecekken Servet bey bir açıklama yapıyor Ben yarıştan çekildim diyor.

Politik bir süreçtir bu bakan beyi aramıştır, yukarıdan telefon gelmiştir.

Sayın Ali Koç Servet Yardımcı’yı destekledi. Diğer kulüpler de öne çıktı Büyükekşi’nin gitmesi yönünde hamle yaptı. Fakat süreci çok kötü yönetti yine döndü dolaştı süreç buraya geldi.

Şimdi burada karşısında da Trabzonspor’un eski başkanı, hakemi rehin alan, futbolla ilgili söylemleri çok farklı ve kabul edilemeyecek düzeyde olan bir insanın başkan adayı olması da çok

ilginç. Bunun kabul edilmesi de çok ilginç.

Hani ölümü gösterip sıtmaya razı pozisyonu ortaya çıktı.

Tabii burada artık ne Fenerbahçe ne Beşiktaş karşı hamle yapacak durumları yok. Neticede Perşembe günü bir seçim yapılacak ve iki kişi var.

Türkiye için futbol için düşündüğün zaman kötü bir süreç daha bizi bekliyor.

En son şuraya gelelim, Avrupa şampiyonasında Türkiye’nin başında Montella vardı.

Sergen Yalçın sen ilkokul mezunusun!

Montella kim? 290 Serie A maçı, diğer maçları saymıyorum. Zeman’la, Lippi ile, çok değerli hocalarla çalışmış ve onların eğitiminden geçmiş.

Bunun dışında santrafor oynamış 140-150 gol atmış ve buna santrafor oynatmayı öğretiyor Türkiye’deki sivri akıllılar.

Montella çok kaliteli bir insan. Süreci çok iyi yönetti burada hiç Kaos yaratmadı, futbolcuları bir tarafa aldı futbolun içinde kaldı.

Arda’nın yelek problemini çözdü. Merih’in siyasetine girmedi, Rolex’i bertaraf etti.

Geçen gün Fatih Terim bir YouTube kanalına çıkmış 35-40 derece dışarıda sıcaklık var. Siyah ceket, beyaz gömlek, kıpkırmızı bir kravat. Sübliminal bir mesaj veriyor ve Montella yorumu yapıyor.

Etik kurgu vardır meslek ahlakı denen kavram vardır. Bu Sergen Yalçın için de geçerli. Dedi ki bu gencecik pırıl pırıl takım Montella’nın elinden alınsın dedi.

Ya ilkokul mezunusun arkadaş sen ya. Meslek arkadaşınla ilgili böyle yorum nasıl yapabilirsin inanılır gibi değil. Yani ondan alın bana verin demeye mi getiriyor?

Hocalarının önünü açmak için topa giriyorlar

Onun dışında Volkan Demirel bir şey söylüyor Necati bir şey söylüyor, Ümit Karan bir şey söylüyor. Bunlar hepsi Fatih Terim’in altında yardımcı olacak hocalar. Hocalarının önünü açmak için

topa giriyorlar ve inanılmaz hiçbir şekilde karşılığı olmayan cümleler kuruyorlar.

Sürekli Montella’yı eleştiriyorlar. Televizyon kanalları var. A Spor mudur nedir bunların başında geliyor. İnanılmaz tetikçilik yapıyorlar.”