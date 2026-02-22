Donald Trump’ın evine saldırı!

AmerikaPolitikaVideo

Başkan Donald Trump'ın Florida'daki konutuna girmeye çalışan 20'li yaşlardaki bir şahıs, ABD Gizli Servisi tarafından vurularak öldürüldü

Donald Trump’a saldırı girişimi

ABD Başkanı Donald Trump’a ait Florida’daki malikanede güvenliği ihlal eden silahlı bir şüpheli, ABD Gizli Servisi tarafından vurularak öldürüldü.

Şüpheli, pompalı tüfek gibi görünen bir silah ve yakıt bidonu taşıyordu.

Yetkililer şüpheliyi uyardı, ardından ateş açılarak şüpheli olay yerinde öldürüldü.

Trump o sırada Mar-a-Lago’da değildi; Washington D.C.’de (Beyaz Saray’da) bulunuyordu. First Lady Melania Trump da onunla birlikteydi.

Şüphelinin kimliği henüz açıklanmadı.

Soruşturma devam ediyor; FBI ve yerel yetkililer de dahil.

Trump’ın malikanesine saldırı girişimi – Video

 

