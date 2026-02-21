Donald Trump: İran’da 32 bin kişi öldü!

İran’a saldırı an meselesi

İran yine hedefte. İddiaya göre hafta sonu müdahale başlayabilir… ABD müzakerelerin sonucunu bekliyor ama Pentagon pusuda!.

Orta Doğu ısınıyor…İç savaş, vahşet ve suikast planı tüm dünyayı geriyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios, İran‘a müdahale içeren bir haber yayımladı…

Habere göre, ABD Başkanı Donald Trump’a, İran’ın dini lideri Ali Hamaney ve oğlu Mücteba Hamaney’i hedef alan askeri seçenekler sunuldu.

Donald Trump’a yakın üst düzey bir danışmanın medyaya yansıyan açıklaması şöyle:

“Her senaryo için hazırız. Seçeneklerden biri Hamaney’i, oğlunu ve mollaları ortadan kaldırmayı içeriyor. Üstelik bu operasyonda hataya ihtimal verilmemesi için titizlikle çalışılıyor.”

Medyaya yansıyana göre, “İkinci bir kaynak, Hamaney ve oğlunun hedef alındığı planın haftalar önce Donald Trump’a sunulduğunu doğruladı. Bu senaryonun yalnızca teorik bir taslak olmadığı, Pentagon tarafından farklı ihtimallere göre detaylandırılmış somut bir seçenek olduğu belirtildi.”

ABD’li üst düzey bir danışman ise “Başkan Donald Trump henüz saldırı kararı vermedi. Bunu biliyorum çünkü saldırmadık. Belki hiç yapmayacak. Belki yarın uyanıp ‘Tamam, artık yeter’ diyecek. Belirsizliğin içindeyiz” dedi.

Reuters’ın İsrail hükümeti kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Washington ve Tahran arasındaki müzakerelerin çıkmazda olduğuna inanan Tel Aviv yönetiminin, ABD ile birlikte İran’a olası bir ortak askeri harekât için hazırlık yaptığı aktarıldı.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin ise yayımladığı videoda ordunun alarmda olduğunu duyurdu.

New York Times’a göre sadece İsrail değil tüm Orta Doğu alarmda.. NYT gazetesinin haberinde, ABD ordusunun Katar’ın başkenti Doha’daki El-Udeyd Hava Üssü’nde görevli yüzlerce askerini tahliye ettiği bildirildi.

Doha’nın güneybatısındaki çöl bölgesinde yaklaşık 24 hektarlık alana kurulu üs, ABD’nin Orta Doğu’daki en büyük askeri tesisi olarak kabul ediliyor.

Avrupa ülkeleri de İranı terk ediyor… İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İran’daki vatandaşlarına ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Polonya Başbakanı Donald Tusk’ın vatandaşlarına “İran’ı tahliye edin” çağrısının ardından Almanya, İran’daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etmeleri çağrısında bulundu.

Almanya’nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve “İran’daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” başlığı taşıyan açıklamada, İran’da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

İran ise teyakkuzda…

İran, hava savunma füzesi “Seyyad 3-G” yi Hürmüz Boğazı’nda test etti.

Kaç kişi katledildi?

Bu arada geçen ay yaşanan ve adeta iç savaşa dönüşen İran olaylarında kurban sayısı da tartışma yarattı…

İran’daki olaylarda kaç kişi öldü;

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi,

“200’ü emniyet görevlisi 3 bin 117 kişi.”

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ” 214’ü emniyet görevlisi 7 bin 15 kişi.”

ABD Başkanı Donald Trump, “İran’daki gösterilerde 32 bin kişi öldürüldü.”

