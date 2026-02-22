Trabzonspor geri döndü

Trabzonspor, 1-0’dan çevirdi
Trendyol Süper Lig’de geçen hafta kendi evinde Fenerbahçe‘ye 3-2 yenilerek zirve yarışında ağır yara alan Trabzonspor, Gaziantep FK deplasmanında 2-1 kazandı.
Ev sahibi kırmızı-siyahlılarda cezalı olan teknik direktör Burak Yılmaz tribünde oturdu.
22’de ara pasla sol kanatta ilerleyen Karamba Gassama’nın kale ağzına pasını Mohamed Bayo ağlara gönderdi: 1-0
24’te Ernest Muçi’nin ara pasında hareketlenen Felipe Augusto skoru 1-1 yaptı.
Beşiktaş’tan kiralık olarak bordo-mavili formayı giyen Ernest Muçi, böylece son 13 maçında 11 gole katkı vermiş oldu.
27’de Mustafa Eskihellaç’ın ceza sahasında taşıyıp savunmadan seken vuruşunda topu önünde bulan Paul Onuachu skoru 2-1’e taşıdı.
Bu sonuçla Karadeniz Fırtınası, lider Galatasaray ile puan farkını 7’ye indirdi.
1-2
GAZİANTEP FK-TRABZONSPOR
STAT: Gaziantep Büyükşehir Stadyumu
HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bilal Gölen, Suat Güz, Cihan Aydın (VAR)
GOLLER: Mohamed Bayo (Dk. 22) / Felipe Augusto (Dk. 24), Paul Onuachu (Dk. 27)
SARI KARTLAR: Alexandru Maxim / Christ Oulai
GAZİANTEP FK: Zafer – Perez, Tayyip Talha, Arda Kızıldağ (Dk. 46 Nihad Mujakic), Rodrigues – Kozlowski, Ogün (Dk. 78 Melih Kabasakal), Maxim, Lungoyi – Bayo, Gassama (Dk. 72 Denis Dragus)
TRABZONSPOR: Onana – Nwaiwu (Dk. 66 Umut Nayir), Savic, Batagov – Pina (Dk. 46 Lövik), Oulai (Dk. 79 Bouchouari), Folcarelli (Dk. 83 Okay Yokuşlu), Mustafa (Dk. 66 Ozan Tufan) – Muçi – Felipe Augusto, Onuachu