Joe Biden’ın Ofisinde Gizli Belgeler Bulundu

Bugünkü ABD Başkanı Biden’ın eski bir ofisinde Başkan Yardımcısı olduğu döneme ait gizli belgeler bulundu. Adalet Bakanlığı olayı soruşturuyor.

ABD Başkanı Joe Biden’ın eski bir ofisinde, onun Başkan Yardımcısı olduğu döneme ait gizli veya sır olarak sınıflandırılan belgeler su yüzüne çıktı. ABD Adalet Bakanlığı şimdi Biden Center’ın Washington ofislerinde bulunan kağıtları inceliyor.

Özel Danışman Richard Sauber, 2 Kasım 2022’de, Biden’ın kişisel avukatlarının, başkanın 2017’de başkan yardımcılığının sona ermesinden sonra başkanlık kampanyasının başlamasından çok öncesine kadar elinde tuttuğu bir ofisi boşalttığında, gizli olarak işaretlenmiş belgelerin bulunduğunu söyledi. Sauber, ofis içinde “kilitli bir dolapta” olduklarını söyledi.

Belgeler Milli Arşive verildi

Biden’ın avukatları durumu hemen Beyaz Saray Hukuk Müşavirine bildirdi. Ertesi gün belgeleri devralan ulusal arşive bilgi verildi. Sauber, keşiften bu yana, Biden’ın kişisel avukatlarının, eski Başkan Barack Obama ve Başkan Yardımcısı Biden’ın yönetimiyle ilgili tüm belgelerin Ulusal Arşivlerin mülkiyetinde uygun şekilde olmasını sağlamak için Ulusal Arşivler ve Adalet Bakanlığı ile birlikte çalıştığını söyledi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social’da olası gizli belgelerin keşfedilmesi hakkında yorum yaptı: “FBI, Joe Biden’ın birçok evini, hatta belki Beyaz Saray’ı ne zaman arayacak?”

Adalet Bakanlığı aylardır eski Başkan Donald Trump’ın Florida’daki malikanesinde saklanan yaklaşık 300 gizli belgeyi araştırıyor.

FBI ajanları, Ağustos ayında orada bir arama emri çıkarmıştı. Başlangıçta Penn Biden Diplomasi ve Küresel Etkileşim Merkezi olarak bilinen düşünce kuruluşu, Pennsylvania Üniversitesi’ne bağlı ve Başkan Biden’ın yönetiminden bağımsız olarak faaliyet göstermeye devam ediyor.

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