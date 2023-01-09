Yayalar, arabalar ve trenler için varlar ve özellikle uzak yerleri birbirine bağladıklarında, genellikle gerçek mimari şaheser haline geliyorlar. İşte dünyanın en uzun köprüleri;

Dünyanın en uzun köprüsü Çin’deki Danyang-Kunshan Büyük Köprüsü 164,8 kilometre uzunluğunda ve bir demiryolu köprüsü olarak ülkenin doğusundaki Şangay ve Nanjing şehirlerini birbirine bağlıyor.

Dünyanın en uzun 6 köprüsü 1. Danyang-Kunshan Köprüsü, Çin

Resmi olarak Haziran 2011’de açılan köprü, sadece dört yıl gibi rekor bir sürede inşa edildi. Pekin-Şangay yüksek hızlı demiryolunun bir parçası olan bu yol, kanallar ve göller de dahil olmak üzere çeşitli engelleri aşıyor. Danyang-Kunshan Köprüsü’nün inşası 8,5 milyar dolara mal oldu ve yalnızca tayfunlara ve 8 büyüklüğündeki depremlere değil, aynı zamanda 330.000 tona kadar olan donanma gemilerinden gelen doğrudan ateşe de dayanacak şekilde tasarlandı. Köprüde en uzun açıklık 80 metre.

2. Changhua-Kaohsiung Viyadüğü, Tayvan

Dünyanın en uzun ikinci köprüsü Tayvan’daki hızlı trenler için de kullanılan Changhua-Kaohsiung Viyadüğü’dür. 157 kilometre uzunluğundaki viyadük, depremlere daha iyi dayanabilmesi için birbirine bağlı bir dizi köprü olarak inşa edildi. Bu önemli bir güvenlik sorunu çünkü Tayvan iki tektonik levhanın, Filipin ve Avrasya levhalarının kesiştiği noktada yer alıyor. Bu nedenle Asya ülkesinde sık sık depremler oluyor.

3. Cangde Büyük Köprüsü, Çin

Üçüncülük yine Çin’e, yani Cangde Büyük Köprüsü’ne gidiyor. 116 kilometre uzunluğa sahiptir ve Pekin-Şanghay hızlı tren hattının bir parçasıdır. Bu köprü aynı zamanda depremlerden sallanmaya dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

4. Tianjin Köprüsü, Çin

Dünyanın dördüncü en uzun köprüsü de Çin’de. Halk Cumhuriyeti’nin kuzeyindeki Tianjin Büyük Köprüsü 2011 yılında tren trafiğine açılmıştır ve 113 kilometre uzunluğundadır.

5. Weinan Weihe Büyük Köprüsü, Çin

Yine Çin’deki Weinan Weihe Büyük Köprüsü beşinci sırada yer alıyor. 80 kilometre uzunluğundaki yapı, 2008’de açıldığında dünyanın en uzun köprüsüydü, ancak daha sonra yukarıda belirtilen diğer köprüler tarafından hızla geri düştü. Zhengzhou-Xi’an yüksek hızlı demiryolu sisteminin bir parçası olarak, ekonomik açıdan önemli Zhengzhou ve Xi’an şehirlerini birbirine bağlamada hayati bir rol oynuyor.

6. Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, Çin

Altıncı sıra da Çin’e gidiyor. Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü, Hong Kong, Zhuhai ve Makao şehirleri arasında bir karayolu bağlantısı. Onu bu kadar özel kılan, rotanın bir bölümünün su altı tünelinden geçmesi ve dört yapay adanın oluşturulmuş olması. 55 kilometre uzunluğu ile dünyanın en uzun deniz köprüsüdür.

Mutlaka Görmeniz Gereken En Güzel Opera Binaları

Dünyanın en tehlikeli 12 rotası

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

