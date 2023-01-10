Jair Bolsonaro Florida’da hastaneye kaldırıldı

Brasília’daki ayaklanmalardan bir gün sonra Jair Bolsonaro tıbbi gözetim altına alındı. Eski başkanın ABD’de kalmasına hala izin verilip verilmediği belli değil. Bu arada yüzlerce isyancı tutuklandı.

Brezilya’nın eski cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro, ülkesinde binlerce taraftarının ayaklanmasının ardından ABD’de hastaneye kaldırıldı. Brezilya’nın “O Globo” gazetesinin haberine göre Bolsonaro şiddetli karın ağrısı çekiyor ve ABD’nin Orlando kentinde bir klinikte tedavi görüyor. Eşi Michelle Bolsonaro, kocasının karın ağrısı nedeniyle “hastanede müşahede altında” olduğunu Instagram’da doğruladı.

Eylül 2018’deki bir kampanya etkinliğinde, akli dengesi yerinde olmayan bir adam Bolsonaro’yu bıçaklamış ve ciddi şekilde karnından yaralamıştı.

Michelle Bolsonaro da son mesajında ​​buna değindi. Bolsonaro, seçim kampanyasını o sırada hastaneden sürdürmüştü. Bolsonaro, 2019’un başlarında göreve gelmesinden sonra da dahil olmak üzere bir dizi ameliyat geçirmek zorunda kalmıştı.

Bolsonaro’nun Sağlık Durumu

Brezilya’da Bolsonaro’yu tedavi eden doktor Antonio Macedo, Reuters’e eski başkanın bağırsak tıkanıklığı olduğunu ancak ameliyat olması ihtimalinin düşük olduğunu söyledi. Reuters’e “Ciddi bir vaka değil” dedi.

Radikal Bolsonaro destekçileri Pazar günü Brezilya’nın başkenti Brasília’daki hükümet bölgesine baskın düzenledi. Kongre’ye, Yüksek Mahkeme’ye ve Palácio do Planalto’ya girerek ülkenin en önemli hükümet kollarının kontrolünü kısa bir süre ele geçirdiler. Güvenlik güçlerinin durumu tekrar kontrol altına alması saatler sürdü.

Bolsonaro’nun ikamet statüsüyle ilgili tartışma

Bolsonaro daha önce görev süresinin bitimine iki gün kala ailesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri’ne uçmuş ve o zamandan beri Florida’da bulunuyordu. Kalması yasal olarak da tartışmalı: Basında çıkan haberlere göre, Bolsonaro’nun ABD’ye sözde “A vizesi” ile girdiği söyleniyor – buna yalnızca diplomatlar veya devlet başkanları vekili için izin veriliyor. Bu nedenle Bolsonaro, muhtemelen artık böyle bir vize için uygun durumda değil.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Edward Price, düzenlediği basın toplantısında “bireylerin” ikamet durumu hakkında konuşamayacağını belirtti. Bununla birlikte, “A vizeleri” ile ilgili kuralları genel olarak netleştirdi: “A vizesi sahibi artık hükümeti için çalışmıyorsa, 30 gün içinde ABD’yi terk etmeli veya başka bir göçmenlik statüsünde değişiklik için başvurmalıdır” dedi. Pazar akşamı yaşanan olayların ardından ABD’li Demokratlar, eski başkanın ülkeyi terk etmesini talep etmişti.

Bu arada dpa haber ajansının verdiği bilgiye göre, şu an için yaklaşık 1500 destekçisi tutuklandı. Adalet Bakanlığı, güvenlik güçlerinin Pazartesi günü başkentteki silahlı kuvvetlerin karargahı önünde Bolsonaro sempatizanlarından oluşan bir kampı temizlediğini ve aktivistleri geçici olarak gözaltına aldığını söyledi.

“G1” haber portalı, insanların yaklaşık 40 otobüsle götürüldüğünü bildirdi. Bolsonaro destekçileri tarafından yönetilen kamplar, Rio de Janeiro ve São Paulo gibi diğer şehirlerde de dağıtıldı ve burada da tutuklamalar yapıldı.

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