Güney Kore Başkanı Yoon Suk Yeol tutuklandı

Güney Kore Başkanı Yoon Suk Yeol, başarısız sıkıyönetim ilanı ve ardından gelen haftalar süren direnişi sonrası Çarşamba günü tutuklandı. Bu tutuklama, ülke tarihinde görevdeyken gözaltına alınan ilk başkan olarak Yoon’un adını tarihe yazdırdı.

Başkan Yoon, “kan dökülmesini önlemek” amacıyla yetkililerle iş birliği yapacağını belirtse de, soruşturma sırasında ifade vermeyi reddetti ve susma hakkını kullandı. Yoon’un bu girişimi, anayasal düzeni bozma suçlamasıyla ölüm cezası veya ömür boyu hapisle sonuçlanabilecek.

Başkanlık konutunda haftalarca direniş gösteren Yoon, yoğun güvenlik önlemleri ve destekçilerinin protestolarına rağmen ikinci polis baskınıyla gözaltına alındı. Sıkıyönetim ilanı sadece 6 saat sürmüş ve parlamento tarafından iptal edilmişti.

Bu kritik gelişme, Güney Kore’nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olarak kaydedildi.

Turizm Tatil Seyahat öneriyor: Pattaya: Tayland’ın egzotik buluşma noktası