Bulgaristan ‘dan Türk emeklilere kötü haber

Bulgaristan Türk emeklilere verdiği oturum izin süresini 4 aya düşürmeye başladı.

Bulgaristan’daki en düşük çalışan aylığı veya emekli maaşı kadar geçimini sağlayabildiğini ispat ederek alınan oturum izni başvurularında 6 aylık verilen izinlerde süre yetkililer tarafından 4 aya düşürmeye başlandı.

Emeklilerin son dönemde en çok tercih ettiği ülke olan Bulgaristan’da son bir yılda yüzlerce emekli, Bulgaristan’dan oturum izni başvurusunda bulunmuştu.

Bulgaristan’da ‘yabancılar yasası’ gereğince ülkeye ekonomik yük oluşturmayan, düzenli gelire sahip yabancılar oturma izni alabiliyordu.

Yapılan uygulama, 2024 yılının son aylarında da artış gösterirken komşudaki sahip olunan kültürel yakınlık, doğa ile iç içe yaşam imkânı ve Avrupa standartlarına uygun altyapısı ile birçok emeklinin ilk tercihi hâline gelmişti.

Ancak önceleri başvurunun onaylanması halinde bir yıl oturum izni verilen durum Bulgaristan’ın Shengen’e geçmesiyle birlikte önceleri Türk Emeklilere 6 aylık verilen oturum izinleri, uzatma başvurunlarına 4 aya düşürülmeye başlanıldı.

Başvurunun onaylanmasıyla bir yıl oturum izni verilen durum 5 yıl sonra da kalıcı olarak oturum iznine dönüşebiliyordu.

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, Demografik krizle başa çıkmak için yurt dışında yaşayan bulgar vatandaşlarını yurda getirmek üzere de Bulgaristan’ı Seçiyorum diye kampanya başlatmış ve Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, ülkeye geri dönenlere 5000 Euro destek vereceğini açıklamıştı.