Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan BM kürsüsünden dünyaya Gazze çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler’in (BM) 80. Genel Kurulu’nda dünya liderlerine seslendi. Konuşmasına, “Biz bugün, bu kürsüde kendi vatandaşlarımızla birlikte sesi kısılmak istenen Filistin halkının hissiyatına tercüman olmak için de bulunuyoruz” sözleriyle başlayan Erdoğan, Filistin Devleti’ni tanıyacağını açıklayan ülkelere teşekkür etti, henüz karar almayan devletleri ise vakit kaybetmeden harekete geçmeye davet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de soykırım yaşanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de 700 günü aşkın süredir bir soykırım yaşandığını vurgulayarak, “Gazze’de savaş yoktur, bir yanda en modern silahlara sahip düzenli ordu, diğer yanda masum siviller vardır. Bu, terörle mücadele değil, toplu kıyımdır” ifadelerini kullandı. Gazze’de 65 binden fazla sivilin öldüğünü, bunların 20 binden fazlasının çocuk olduğunu hatırlatan Erdoğan, açlıktan ölenlerin sayısının da giderek arttığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı, BM’nin kendi personelini dahi koruyamadığını belirterek, “Gazze’de 500 insani yardım çalışanı öldürüldü, 326’sı BM personeliydi” dedi. Fotoğraflarla Gazze’de yaşanan yıkımı da Genel Kurul’a gösteren Erdoğan, “Bu insanlık tarihinin dip noktasıdır. Artık bu utanç daha fazla devam edemez” diye konuştu.

“İsrail kontrolü kaybetti”

Konuşmasında İsrail’in bölgedeki saldırılarını da hatırlatan Erdoğan, “İsrail, Gazze’nin yanı sıra Batı Şeria’yı işgal ediyor, Suriye, İran, Yemen ve Lübnan’a saldırılar düzenleyerek bölge barışını da tehdit ediyor. Netanyahu’nun barış yapmaya niyeti yok” dedi.

Kudüs’ün üç semavi dinin kutsal beldesi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı, İsrail’in yayılmacı politikalarının sadece bölgeyi değil tüm insanlığı tehdit ettiğini söyledi. “Gazze’de ateşkes bir an önce sağlanmalı, insani yardımların önü açılmalı ve soykırım kadrosu uluslararası hukuka hesap vermelidir” ifadelerini kullandı.

“Dünya beşten büyüktür”

BM’nin kuruluş misyonuna dönmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir düzen kurulana kadar ‘Dünya beşten büyüktür’ demeye devam edeceğiz” dedi. Daha adil bir dünyanın mümkün olduğunu belirten Cumhurbaşkanı, Türkiye’nin bu hedef için mücadeleyi sürdüreceğini ifade etti.

Genel Kurul konuşmasının ardından Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü. Ayrıca MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak yaptığı konuşmadan dolayı tebrik etti.

