Bulgaristan’a Dönene 5000 Euro Destek

‘Bulgaristan’ı Seçiyorum’ programını başladı

Nüfus azalmasıyla mücadele eden Bulgaristan hükümeti, yurt dışında yaşayan vatandaşlarını yurda getirmek üzere bir kampanya başlattığını duyurdu.

Bulgaristan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, Bakanlar Kurulunun olağan toplantısının ardından basına yaptığı açıklamasında, “Bulgaristan hükümeti, yurt dışındaki Bulgar vatandaşlarının ülkeye dönmesini teşvik etmek amacıyla ‘Bulgaristan’ı Seçiyorum‘ adlı bir program başlattı.” dedi.

Hükümete bağlı İstihdam Ajansı himayesinde yürütülecek kampanya ile ilgili bilgi veren Gutsanov, yurt dışında Bulgaristan vatandaşlığı bilincini sürdüren vatandaşlara yönelik olacak program için hazineden 13 milyon avro bütçe ayrıldığını duyurdu.

Bakan Gutsanov, hükümetin onayladığı programa yurttaşlık bilincine sahip, sınır ötesinde yaşayan Bulgaristan vatandaşların katılabileceğini kaydetti.

Vatandaşların programdan yararlanmak üzere çevirim içi olarak İstihdam Ajansının sitesinden başvuru yapabileceklerini anlatan Gutsanov, “Daha şimdiden bu programa karşı muazzam bir ilgi gösteriliyor. Ancak bu fırsattan yararlanacak insanlarımız Bulgaristan’da mutlaka işe girmek zorunda olacaklar.” dedi.

5 BİN EURO DESTEK

Ülkeye dönüş yolunu seçenlere, Bulgar devletinden 5 bin euroya kadar ev taşıma desteğin yanı sıra, iş bulma danışmanlığı ve aylık 200 avroluk kira desteği sağlanacağını belirten Gutsanov, “Başvuranların tüm bunlardan yararlanabilmeleri için mutlaka iş bulmaları ve çalışmaları şart olacak.” diye konuştu.

Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Borislav Gutsanov, New York‘taki Bulgar toplumuna yaptığı açıklamada, “Bulgaristan’ı Seçiyorum” projesinin başlamasından bu yana geçen sadece 24 saat içinde ülkemize dönmek isteyen Bulgarlardan 420 başvuru alındığını belirtti.

Borislav Gutsanov: Demografik krizle başa çıkmalıyız

“Bulgaristan’ı hep birlikte yeniden inşa etmeli ve demografik krizle başa çıkmalıyız” diye ekledi.

Başvuruların kabulü 18 Eylül’de başladı. Bakan, New York’taki Bulgar vatandaşlarına, İş Kurumu’nun internet sitesi üzerinden online olarak yapılan başvuru yöntemini tanıttı.

Girişim, yurt dışında çalışan Bulgar yurttaşlarına yönelik.

Katılımı onaylananlar destek alabilecekleri alanların başında konaklama için maddi destek geliyor.

10.000 levaya kadar ev eşyası taşıma yardımı, işgücü piyasası hakkında bilgi ve İş Kurumu’ndan işe başlama yardımı yapılırken Bulgarca bilmeyen aile üyeleri için de Bulgarca dil eğitimi sağlanacak.

Dönüşten altı ay sonra, kişinin çalıştığı sektöre göre altı ortalama maaşın %30’una, 12. aydan sonra ise altı ortalama maaşın %50’sine başvuruda bulunmak mümkün olacaktır.

Gutsanov, Bulgarca bilmeyenler ile aile üyelerine dil dersi verilmesinin öngörüldüğünü belirterek, çalışanların 6 aylık “emek stajının” ardından yaklaşık bir yıl sürecek bir maaş takviyesi de alabileceklerini bildirdi.

Ailesi ile dönecek vatandaşların çocuklarına kreş ve çocuk yuvası bulma kolaylığı sağlanacağı kaydeden Bulgar Bakan, programın, yarından itibaren başvurulara açık olacağını bildirildi.

Dönüş başvurularının kabulü 18 Eylül 2025 tarihinde başlayacak. Katılımı onaylananlar çeşitli alanlarda yardım alabilecekler: 10.000 levaya kadar ev eşyası taşıma yardımı, işgücü piyasası hakkında bilgi ve İş Kurumu’ndan işe başlama yardımı, konaklama için maddi destek.

Bulgarca bilmeyen aile üyeleri için de Bulgarca dil eğitimi sağlanıyor. Dönüşten altı ay sonra, kişinin çalıştığı sektöre göre altı ortalama maaşın %30’una, 12. aydan sonra ise altı ortalama maaşın %50’sine başvuruda bulunmak mümkün olacak.

Diğer Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında, Bulgaristan programı farklı bir yaklaşım sunuyor. Örneğin Yunanistan, belirli koşullar altında yedi yıllık bir süre boyunca gelir vergisinden %50 muafiyet sağlıyor.

Hırvatistan’da da benzer bir program var: “Hırvatistan’ı Seçiyorum”, ancak geri dönen Hırvatlar kendi işlerini kurmaları için 26.000 avroya kadar hibe alabiliyor.

Hükümet, Bulgarların dönüşü için 26 milyon leva ayırdı

DEMOGRAFİK KRİZ SÜRÜYOR

Hızlı nüfus azalması sorunu ile mücadele veren Bulgaristan’ın 1990’da nüfusu 8 milyonun üzerindeyken, Devlet Milli İstatistik Enstitüsü’nün verilerine göre bu sayı 2025’in başında 6 milyon 437 bine düştü.

Nüfusun yüzde 52’sini kadınların oluşturduğu ülkede ortalama yaşam süresi 75,6 yıl. Bulgaristan’da 1989’da komünizm rejimin çökmesinden sonra ve özellikle 2007’de ülkenin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine geçilmesinin ardından genç ve çalışabilir yaştaki vatandaşların bir bölümü çeşitli Avrupa ülkelerine taşındı.

Son 35 yıldır nüfus azalmasına karşı mücadele veren Bulgaristan hükümetleri ise bu konuda gözle görülür bir başarı sağlayamadı.​​​​​​​