Küresel Sumud Filosu’na gece yarısı dron saldırısı

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na, Ege açıklarında dronlarla ses bombaları ve kimyasal maddelerle saldırı düzenlendi. Saldırıda iki gemi hasar gördü.

Gazze Şeridi’ne insani yardım ulaştırmayı ve İsrail’in deniz ablukasını kırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu, gece yarısı saldırıya uğradı. Aktivistlerin aktardığına göre gemilere dronlar tarafından ses bombaları, patlayıcı fişekler ve kimyasal maddeler atıldı. İki geminin yelkenleri zarar gördü.

Sumud Filosu’nda aktivistlerin tanıklıkları

Brezilyalı aktivist Tiago Avila, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada dört geminin hedef alındığını ve toplamda on ayrı saldırı gerçekleştiğini kaydetti. ABD’li aktivist Greg Stoker ise Girit açıklarında bulundukları sırada teknelerinin bir dron tarafından hedef alındığını ifade ederek, “VHF telsizimiz devre dışı bırakıldı, hatta iletişimimize müdahale edilerek şarkılar çalındı” dedi.

Saldırının görüntüleri paylaşıldı

İnsan hakları savunucusu Yasemin Acar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda beş geminin saldırıya uğradığını açıkladı. Filonun resmi hesaplarında yayımlanan görüntülerde ise “Spectre” isimli gemiden bir patlama anı kaydedildi.

sumud filosu

“Psikolojik operasyon” vurgusu

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, “Filomuza yönelik dron saldırıları aralıksız devam ediyor. Deniz üzerinde tanımlanamayan insansız araçların varlığı raporlanmıştır. Saldırılar filomuzun kararlılığını zayıflatmayacaktır” denildi. Açıklamada ayrıca, “Gazze’nin ve filomuzun yaşadığı bu zorbalığı sonlandırmak için desteğe ihtiyacımız var. Medyada daha çok görünür olmak, vicdan sahibi insanların sesini yükseltmesi hayati önem taşımaktadır” ifadeleri kullanıldı.

İsrail’den resmi açıklama gelmedi

İsrail makamları saldırılarla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, İsrail Dışişleri Bakanlığı daha önce yaptığı paylaşımda filoyu “Hamas’a hizmet etmekle” suçlamış ve yardımların İsrail üzerinden Gazze’ye ulaştırılması gerektiğini savunmuştu.

