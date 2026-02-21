Macaristan’dan Zelenskiy’e petrol şartı

Macaristan ile Ukrayna arasında petrol sevkiyatı gerilimi büyüyor. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’ye açık mesaj vererek, Drujba boru hattı üzerinden petrol akışı yeniden sağlanmadıkça Budapeşte’den herhangi bir destek beklenmemesi gerektiğini söyledi.

Tusk-Orban polemiği

Polonya Başbakanı Donald Tusk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Orban’ın Avrupa’nın Ukrayna’ya yönelik yardımını engellediğini belirterek, “Kimlerin bundan memnun olduğunu tahmin edin.” ifadelerini kullandı.

Orban ise Tusk’a yine X üzerinden yanıt verdi. “Sevgili Donald, Macar halkı ve Macaristan’dan ben sorumluyum. Onlara zarar veren olursa, onları korumak benim görevimdir. Şimdi de durum böyle olacak. Devlet Başkanı Zelenskiy, petrol sevkiyatını yeniden başlatmadığı sürece bizden herhangi bir destek beklemesin.” dedi.

Drujba hattında kriz

Macaristan ve Slovakya için kritik öneme sahip Drujba boru hattına 27 Ocak’ta yapılan saldırı sonucu petrol sevkiyatı sekteye uğramıştı. Budapeşte ve Bratislava yönetimleri, Ukrayna’yı sevkiyatın devamını engellemekle ve durumu siyasi amaçlı kullanmakla suçlamıştı.

Sevkiyatın durmasının ardından Macaristan ve Slovakya, tepki olarak Ukrayna’ya dizel yakıt tedarikini askıya alma kararı aldı.

AB kredisi bloke edildi

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto da Drujba hattı üzerinden petrol akışı yeniden başlayana kadar Ukrayna’ya yönelik 90 milyar avroluk Avrupa Birliği kredisini bloke edeceklerini duyurdu.



